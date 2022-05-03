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戴琪：美國考慮用所有工具應對通脹 降中國關稅非首選

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
美國貿易代表戴琪。(法新社資料照)
美國貿易代表戴琪。(法新社資料照)

美國貿易代表戴琪表示，美國考慮使用所有工具應對高企的通貨膨脹，包括降低對中國大陸商品實施的關稅，但這並非首要選項。

綜合彭博社和路透社，戴琪昨日（2日）在洛杉磯舉行的米爾肯研究院全球論壇上說，這些目標包括建設一個更具彈性和持久的全球經濟，為工友和消費者提供所需服務，以及改變與中國大陸的貿易關系。因為征收關稅，有些在中國生產商品銷往美國的公司已將製造和營運基地遷往其他國家。

戴琪說：「我們可以探討降低關稅，但我希望我們能通過戰略角度看這個問題，要如何使用現有的工具執行此舉措。」

美國財長葉倫和美國國安副顧問辛格上月接連表態支持以降低對華關稅對抗通脹後，白宮公布，正仔細研究川普時期對中國大陸商品加征關稅造成通脹的影響。

戴琪低調回應將大規模降低關稅的可能性，並質疑彼得森國際經濟研究院近日發表研究報告的可行性。

該報告稱，華盛頓若取消包括對中國大陸輸美商品在內所實施的一系列關稅，將可降低美國通脹率達1.3%。

據路透報導，多位熟悉拜登政府思維的消息人士指出，近期內在關稅上不會有重大舉措，儘管貿易代表辦公室持續研究在對中國大陸關稅方面實施有限度的豁免。

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