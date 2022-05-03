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香港行政署長鄭鍾偉 任港候任特首辦秘書長

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港原行政署長鄭鍾偉出任候任行政長官辦公室秘書長。（香港特區官網）
香港原行政署長鄭鍾偉出任候任行政長官辦公室秘書長。（香港特區官網）

香港特區政府今天宣佈，候任行政長官辦公室經已成立，致力確保兩屆政府順利交接，原行政署長鄭鍾偉出任候任行政長官辦公室秘書長，原工業貿易署署長盧世雄出任行政署長。

據星島日報報導，候任行政長官辦公室設有五名首長級人員和超過20名非首長級人員，將會協助候任行政長官進行幾方面主要工作，包括組建新一屆政府的政治領導團隊；在其選舉政綱的基礎上，籌備制訂新政府的施政計劃；與現屆政府做好交接安排，包括與慶祝香港迴歸25週年有關的重要活動；以及廣泛聯繫社會各界，出席各類活動。

候任行政長官辦公室位於香港灣仔告士打道入境事務大樓26樓。辦公室會在第六任行政長官當選後正式開始運作，至今年6月30日結束。

鄭鍾偉1989年7月加入香港政務職系後，於2018年4月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前財政科、前政務總署、前衛生福利科、前工商科、香港特別行政區政府駐北京辦事處、前規劃地政局、前工商及科技局及前教育統籌局。他於2010年7月至2016年9月出任政制及內地事務局副秘書長，於2016年9月至2020年7月出任食物及衛生局副秘書長（食物），並從2020年7月起出任行政署長。

盧世雄1989年8月加入香港政務職系後，於2021年4月晉升為首長級甲級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前工商科、前大學及理工教育資助委員會、前貿易署、前運輸局、創新科技署、前房屋及規劃地政局、公務員事務局及工業貿易署。他於2014年7月至2018年7月出任教育局副秘書長，於2018年7月至2020年8月出任公務員事務局副秘書長，並從2020年8月起出任工業貿易署署長。

另外唯一的下任香港特首候選人李家超，將於周五開始他的選舉活動，同時公佈政綱。

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