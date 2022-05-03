陸航母編隊出航 陸專家稱航母做好對台軍事鬥爭準備

日本防衛省統合幕僚監部發佈消息稱，1日中午在長崎縣以西約350公里海域發現包括遼寧艦在內8艘艦艇的航母編隊，大陸軍事專家解讀稱，此次遼寧艦編組是一支完整的航母編隊，相較以前整體作戰能力有很大提升。可以肯定的是，航母不會缺席未來的對台的軍事鬥爭準備。

除這次遼寧艦航母編隊共有7艘屬艦出西太平洋訓練外，2021年4月初，遼寧艦攜5艘屬艦穿宮古海峽南下，在台灣周邊海域進行訓練。2021年12月中旬，遼寧艦航母編隊再穿過宮古海峽，進入太平洋南下。

環球網報導，從最近三次遼寧艦赴西太平洋進行訓練可以看出，055型萬噸驅逐艦已經是航母編隊中固定一員。大陸軍事專家稱，作為055型首艦，南昌艦在航母編隊中扮演著多種角色：首先憑藉高效、靈敏的情報偵察預警能力提供預警；又因噸位大、適航性好、快速廣域機動能力強，還可以進行偵查監視行動；此外、因為裝載量大、火力猛，可以承擔防衛工作。而且南昌艦有多領域指揮控制能力，所以可在某領域進行指揮協調。

大陸軍事專家宋忠平表示，自2016年底遼寧艦航母編隊首次遠海訓練至今，遼寧艦遠海訓練課目越來越廣泛，包括「艦載機晝夜起降，艦機協同，防空、反艦、反潛等課目訓練」。

宋忠平說，航母編隊之所以由不同軍艦組成形式多樣的編組，最主要的目的是要對海軍主力艦艇進行普遍的訓練，以求所有的艦艇都具備隨行航母執行作戰任務的能力。從組成屬艦的艦艇可以判斷，055型、052D型導彈驅逐艦以及901型綜合補給艦將是航母編隊的主力。

此外，052C型導彈驅逐艦以及054A導彈護衛艦也必須具備和航母進行編組的能力，執行保障和協同作戰。從此次遼寧艦編組來看，這是一支完整的航母編隊，相較以前整體作戰能力有大幅提升，雖然日本只公布了水面艦艇情況，也不排除水下作戰力量的伴行。

宋忠平說，航母的每一次遠海訓練都是在為實戰化做準備；而且可以肯定航母不會缺席未來對台的軍事鬥爭準備。航母用武之地就是在戰場，只有通過不斷的訓練提升作戰能力，在未來可能發生的軍事衝突中，才能展示應有的威力。

據日本自衛隊觀測到的航母編隊包括航母遼寧艦，055型驅逐艦南昌艦（舷號101）、052D型驅逐艦西寧艦（舷號117）、烏魯木齊艦（舷號118）、成都艦（舷號120），052C型導彈驅逐艦鄭州艦（舷號151）、054A型護衛艦湘潭艦（舷號531），綜合補給艦呼倫湖艦（舷號901）。