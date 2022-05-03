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陸海軍組史上最多的8艘航母編隊進入西太平洋

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
日本海上自衛隊拍攝到的大陸航母編隊。（日本海自）
日本海上自衛隊拍攝到的大陸航母編隊。（日本海自）

大陸航母「遼寧」艦與萬噸驅逐艦「南昌」艦1日組成史上最大的8艘航母編隊經宮古海峽駛向西太平洋。大陸海軍這次出動1艘航母、5艘驅逐艦、1艘護衛艦、1艘綜合補給艦組成，合計8艘，是近年航母編隊執勤時最龐大的陣容。

據日本自衛隊觀測到的航母編隊包括航母遼寧艦，055型驅逐艦南昌艦（舷號101）、052D型驅逐艦西寧艦（舷號117）、烏魯木齊艦（舷號118）、成都艦（舷號120），052C型導彈驅逐艦鄭州艦（舷號151）、054A型護衛艦湘潭艦（舷號531），綜合補給艦呼倫湖艦（舷號901）。

日本自衛隊統合幕僚監部5月2日深夜通報稱，海自於5月1日上午12時左右（當地時間），在距長崎縣男女群島以西約350公里的東海海域發現包括「南昌」艦、「遼寧」艦在內的5艘中國海軍航母編隊向東南方向航行，隨後，該編隊2日午後於赤尾嶼以西160公里的「鄭州」艦和「湘潭」艦匯合，隨後編隊2日晚些時候穿過宮古海峽，進入太平洋南下。

觀察者網報導，日本自衛隊除了照例出動第四航空群的P-1和第五航空群的P-3C以外，海自再次出動了新近完成改裝的，隸屬於橫須賀海軍基地第一護衛群的「準航母」出雲號直升機母艦監視偵察。出雲號此前剛接受改裝，以具備起降F-35B戰鬥機的能力。此外，自衛隊再次觀察到中國海軍編隊在東海起降了艦載直升機。

值得一提的是，美國海軍「林肯」號航母目前就在西太平洋附近海域，可能距離大陸航母編隊不遠。

報導稱，這也是大陸航母編隊時隔4個多月再次進入西太平洋，日本自衛隊統合幕僚監部去年12月17日深夜通報稱，12月15日上午11時許在距日本長崎男女群島以西約350公里的東海海域發現四艘中國海軍艦艇向東南方向經西太平洋駛入西太平洋，編隊包括航母遼寧號、055型導彈驅逐艦南昌號（舷號101）、054A型導彈護衛艦日照號（舷號598）以及901型綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）。

大陸國防部發言人曾在去年四月底表示，遼寧艦航母非宅男遠航必是常態。大陸海軍新聞發言人高秀成大校對於大陸航母編隊的活動，曾在今年4月5日表示：日前，中國海軍組織遼寧艦航母編隊在台灣周邊海域進行訓練，這是根據年度工作計畫組織的例行性訓練，旨在檢驗部隊訓練成效，有利於提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。今後，中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動。

大陸8艘航母編隊從宮古海峽進入西太平洋。（日本海自）
大陸8艘航母編隊從宮古海峽進入西太平洋。（日本海自）

海軍 自衛隊 日本

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