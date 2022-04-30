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經濟學人稱美應升級台灣政治軍事聯繫 陸駐英使館譴責
中國大陸駐英國大使館發言人4月29日表示，英國《經濟學人》（The Economist）雜誌23日刊登的一篇文章，鼓吹美國應升級與台灣的政治軍事聯繫、為台供應武器，北京對此堅決反對並予以強烈譴責。
《經濟學人》23日刊登題為《如何阻止中國攻擊台灣》的文章，中國大陸駐英國使館發言人之後向該刊致函，作出批駁，《經濟學人》28日刊出信函。
中國大陸駐英國使館發言人批評，《經濟學人》刊出的文章再次把烏克蘭問題與台灣問題相提並論，煽動台灣增加軍事預算、提升防務能力，以抵禦所謂中國大陸「入侵」，甚至鼓吹美國應升級與台政治軍事聯繫，為台供應武器，指這是嚴重錯誤的。
該發言人說，「烏克蘭問題是兩個主權國家之間的國際爭端，台灣問題純屬中國內政，性質完全不同」。
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