長沙自建房倒塌 習近平：徹查原因，依法嚴肅追究

辜汪會談已屆廿九周年，曾在兩岸協商與交流扮演要角的海基會，董座懸缺近兩年。另據統計，海基會協處台商投訴案，蔡政府執政以來的年均案件數，僅為馬政府時期的兩成三左右，過去被喻為「台商娘家」的海基會，角色功能都變了調。有台商就直言，海基會已無法發揮原有功能，「轉一圈回來要我們自己解決」。還有台商舉長沙台協前會長林懷為例，林懷多次為李明哲案奔走，仍遭殺雞儆猴，「真的很寒心」。

2022-05-01 01:00