習近平《求是》發文 加快高水平科技自立自強

中共中央總書記、國家主席習近平，將在明（5月1日）出版的中共中央委員會機關刊《求是》雜志發表重要文章，大陸央視率先披露。習近平在《加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強》發文強調，，要引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。

習近平文章強調，必須面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，深入實施「科教興國」戰略、「人才強國」戰略、「創新驅動」發展戰略，加快建設科技強國，實現高水平科技自立自強。

文章指出，要加強原創性、引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。強調基礎研究要勇於探索、突出原創，更要應用牽引、突破瓶頸，弄通「卡脖子」技術的基礎理論和技術原理。

習近平要求，科技攻關要堅持問題導向，奔着最緊急、最緊迫的問題去。創新鏈產業鏈融合，關鍵是要確立企業創新主體地位。

文章指出，要健全社會主義市場經濟條件下新型舉國體制，實行「揭榜掛帥」、「賽馬」等制度，讓有真才實學的科技人員英雄有用武之地。