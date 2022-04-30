大陸宣布南海休漁 越南抗議：侵犯「黃沙群島」主權

大陸宣布南海伏季休漁自5月1日開始到8月16日，共計三個半月，而越南外交部對此表示，休漁令侵犯越南主權，要求大陸在保護海洋生育資源時尊重越南主權。

越通社報導，越南外交部發言人黎氏秋姮4月29日表示，越南對中國大陸在南海實施的休漁令的立場是一貫的、多年來得到充分肯定。她強調，「休漁令的部分範圍侵犯了越南對黃沙群島（即西沙群島）的主權和根據1982年《聯合國海洋法公約》和越南與中國於2000年簽署的《北部灣劃界協定》確定的越南的主權權利和管轄權」。

黎氏秋姮並指出，越南要求中國大陸在採取措施保護南海海域生物資源時，尊重越南對西沙群島的主權和對自己海域的主權權利和管轄權，避免使局勢複雜化，為維護南海和平、穩定、秩序作出貢獻。

而大陸央視網4月30日報導，廣東省管轄的北緯12度至閩粵海域交界線的南海海域（含北部灣）海洋伏季休漁期間，該省應休漁船23046艘、免休漁船2730艘，若違反規定進行捕撈者，沒收漁獲物和違法所得，處人民幣5萬元（約合台幣22.3萬元）以下的罰款；情節嚴重者沒收漁具，吊銷捕撈許可證；情節特別嚴重者可以沒收漁船；構成犯罪者，依法追究刑事責任。

另外，據中國新聞網報導，大陸海警局聯合農業農村部、公安部印發《關於開展2022年度海洋伏季休漁專項執法行動的通知》，自5月1日至9月16日開展海洋伏季休漁專項執法行動，三部門將組成聯合工作組適時赴重點地區開展集中調研，對重大疑難案件掛牌督辦。

公開資料顯示，大陸在南海的伏季休漁政策從1999年6月開始實施，大陸和其他國家的漁船都在限制範圍內，越南政府為此已經多次表達抗議。