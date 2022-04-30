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鐵鏈女事件發酵 陸官方：拐賣婦女兒童7月前自首可減刑

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
江蘇徐州農村八個孩子的母親長期被鐵鏈鎖頸的「徐州鐵鏈女」事件，震驚中外，也促使大陸公安部推出自首減罰政策。圖／擷自微博
江蘇徐州農村八個孩子的母親長期被鐵鏈鎖頸的「徐州鐵鏈女」事件，震驚中外，也促使大陸公安部推出自首減罰政策。圖／擷自微博

大陸公安部發布消息，指出已與相關檢調司法部門聯合發通告，對於涉及拐賣婦女兒童的案件，在2022年6月30日前自首可以減輕處罰。

據「觀察者網」4月30日報導，目前正在推行「全國公安機關打擊拐賣婦女兒童犯罪專項行動」的大陸公安部，已經與大陸最高人民法院、最高人民檢察院聯合發布《關於敦促拐賣婦女兒童相關犯罪嫌疑人投案自首的通告》。

該《通告》敦促「實施或者參與拐賣婦女、兒童，收買被拐賣的婦女、兒童以及關聯犯罪行為的犯罪嫌疑人」，自通告發布之日起至2022年6月30日前，儘快到公安機關等有關單位、組織投案自首。

對於自首者的定義，《通告》指出，委託他人代為投案或者先以信函、電話、電子郵件等方式投案，本人隨後到案的；經親友規勸，陪同投案的；或者親友主動報案後將犯罪嫌疑人送去投案的，均視為自動投案。

而到案後若有檢舉、揭發他人犯罪行為、提供重要線索、或者有積極協助司法機關抓捕其他犯罪嫌疑人等立功表現者，經查證屬實，也可以依法從輕或者減輕處罰。若有重大立功表現，甚至可以免除處罰。

《通告》強調，「犯罪嫌疑人要認清形勢，珍惜機會，儘快投案自首，爭取從寬處理」。

另外，對於窩藏、包庇拐賣婦女、兒童的犯罪人員，幫助轉移、藏匿被拐賣婦女、兒童，或者為拐賣婦女、兒童犯罪提供出具虛假結婚證明、虛假親子鑒定、虛假出生醫學證明等幫助的，「將依法嚴厲打擊」。還強調對聚眾阻礙解救被收買的婦女、兒童者要「依法追究刑事責任」。

最後，《通告》鼓勵個人和有關組織積極舉報、控告拐賣婦女、兒童犯罪，規勸在逃犯罪嫌疑人投案自首。對舉報人、控告人及其他有關證人予以保護。對威脅、報復舉報人、控告人，構成犯罪者，依法追究刑事責任。

2022年初，中國大陸江蘇省徐州市豐縣爆發「徐州八孩母親」事件，迅速引起輿論熱議與批判，此後更還有「陝西榆林鐵籠女事件」爆出，同樣涉及諸多婦女權益問題。人口拐賣與長期性侵議題頓時成為焦點，為此，大陸官方早前已開展上述專項行動。

自首 公安

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