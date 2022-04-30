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國台辦副主任裴金佳 升任退役軍人事務部黨組書記

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為裴金佳去年12月出席在南京舉行的「2021兩岸企業家紫金山峰會」。 中新社
圖為裴金佳去年12月出席在南京舉行的「2021兩岸企業家紫金山峰會」。 中新社

根據大陸「退役軍人事務部」微信公眾號消息，中共中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳已出任退役軍人事務部黨組書記。裴金佳現年59歲，福建安溪人，在廈門工作30年，被外界視為「習家軍」重要成員。如無意外，裴金佳後將獲中共人大常委會任命，擔任退役軍人部部長，並在中共二十大當選中央委員。

「退役軍人事務部」微信公眾號稱，4月30日上午，中共中央組織部有關負責同志出席退役軍人事務部領導幹部會議，宣布中共中央決定：裴金佳任退役軍人事務部黨組書記，孫紹騁不再擔任退役軍人事務部黨組書記，另有任用。

裴金佳曾任廈門市開元區區長、思明區委書記、副市長，南平市市長、市委書記等職。2015年2月出任廈門市委副書記、市長，2016年9月任廈門市委書記，同年11月任福建省委常委、廈門市委書記。

2017年10月，裴金佳當選為十九屆中央候補委員。2018年11月，出任中共中央台辦、國務院台辦副主任，直至此次職務調整。

據悉，現年62歲的原退役軍人事務部黨組書記孫紹騁將出任內蒙古自治區黨委書記，接替現年已66歲的現任內蒙古書記石泰豐。

北京日報旗下微信公眾號《長安街知事》指出，2018年，大陸在深化黨和國家機構改革中，為維護軍人軍屬合法權益，加強退役軍人服務保障體系建設，「讓軍人成為全社會尊崇的職業」，將民政部的退役軍人優撫安置職責，人力資源和社會保障部的軍官轉業安置職責，以及中央軍委政治工作部、後勤保障部有關職責整合，組建退役軍人事務部，作為國務院組成部門。

中共中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳已出任退役軍人事務部黨組書記。（取自廈門日報）
中共中央台辦、國務院台辦副主任裴金佳已出任退役軍人事務部黨組書記。（取自廈門日報）

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