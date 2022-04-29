上海敲鍋抗議被指「境外勢力」 北京五一就地過節

（德國之聲中文網）上海市民自從政府三月底宣布封城以來，已經被困在家中一個月，當局在這個千萬人口大城市所實施的「硬隔離」措施引起諸多民怨。路透社報導引用目擊者所言，在這個國際金融之都，多個小區在4月28日晚上敲打鍋碗瓢盆，這些被禁止踏出家門的上海人用委婉的方式抗議封鎖政策和物資短缺。

「不要給境外勢力機會」

在社交媒體上一段未經核實真實性的視頻顯示，一個女性的聲音通過廣播警告人們不要采取敲鍋抗議的行為，指出這是「境外勢力在鼓動中國居民敲鍋抗議......這項活動是境外人員指使的陰謀，望大家明辨是非，透過正確的途徑反映合理訴求，不要給境外勢力機會」。德國之聲記者嘗試在微博搜尋「上海敲鍋」和「敲鍋」等關鍵詞，僅得到「抱歉，未找到相關結果」的提示。

對此，在推特上有網民表示：「境外勢力挨家挨戶鼓動敲鍋也算本事，趕緊反制挨家挨戶送物資肯定不會敲鍋了，絕對管用。」有人擔心之後連鍋子也不好買，寫道：「目測要實名買鍋了！」

上海半數居民將可外出

上海衛健委在周五（4月29日）的新聞發布會中宣布，多達1238萬上海市民現在處於低風險的防範區。這意味著他們可以外出進行「適當的」活動，但不得涉足風險較高的封控區、管控區。出入小區時需出示出入證、身份證、健康碼、48小時核酸陰性證明等材料，如果區域內出現陽性確診病例，立即升級為封控區。

北京持續核酸檢測 五一就地過節

同樣擁有千萬人口的首都北京，4月28日單日新增47例本土確診病例和2例無症狀感染者，當局正在與時間賽跑，在多個行政區展開擴大核酸檢測。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建先前曾稱，「首都疫情防控到了關鍵時刻，全市上下要快字當頭、深查細排、快篩嚴管、嚴防死守」。他表示，自26日至30日一連五天將對東城、西城、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區11個行政區，全員展開三輪核酸檢測。

此前，北京疫情最嚴重的朝陽區已於25日先行展開核酸檢測工作。在周五的例行新聞發布會上，衛生官員再度強調堅持「動態清零」，做好疫情防控工作，也稱「動態清零」政策與經濟發展不是對立的，而是能夠保護經濟發展，使經濟發展免受病毒和疫情造成的沖擊。

由於下周一就是五一勞動節，北京市衛健委發布通告稱，「五一」假期將至，人員流動將增加傳播風險，呼籲市民近期非必要不出京，倡導就地過節。此外，目前北京也暫停所有藝文及體育等大型活動，鼓勵遠距工作、錯峰通勤。

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