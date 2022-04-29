謀我友邦？加勒比海9國會王毅：「支持中國統一大業」

大陸外交部長王毅4月29日與加勒比海9個邦交國舉行視訊會議，對於「中國統一問題」，加勒比海幾個中國大陸邦交國家則稱「支持中國統一大業」。

據大陸外交部官網消息，「中國和加勒比建交國外長會」以視訊方式進行，參加的9國代表分別為多米尼克代理總理奧斯特里、安地卡外交部長格林、巴哈馬外交部長米切爾、格瑞那達外交部長約瑟夫，蓋亞那外交部長陶德，牙買加外交和外貿部長詹森．史密斯、蘇利南外交部長拉姆丁、千里達外交部長布朗、巴貝多外交和外貿國務部長赫斯本茲等。

王毅在會中指出，中國大陸和加勒比海國家友誼源遠流長，「雙方是志同道合的好朋友、好夥伴、好兄弟」，他稱北京跟加勒比海國家開啟外交關係50年來，「樹立了大小國家相互尊重、平等互利、共同發展的典範」、「雙方密切協作，共同維護發展中國家整體利益，共同捍衛不干涉內政這一國際關係基本準則」。

對於未來雙邊關係，王毅強調，北京將繼續向加勒比海國家提供「不附加任何政治條件的經濟技術援助」，也決定向加勒比海邦交國跟「加勒比海共同體」（Carribean Community）秘書處捐贈醫療物資、並設立「中國－加勒比防災減災資金」。

大陸外交部官網指出，加勒比海與會各方表示感謝北京長期以來為加勒比海國家經社發展提供的無私幫助，特別是為應對自然災害和抗擊新冠疫情提供的大力支持，「加方堅定奉行一個中國政策、支持中國維護主權和領土完整、支持中國統一大業、加方支持並積極參與高品質共建一帶一路」。

會後，中國大陸外交部並釋出王毅在會上提到的「打造更高水準的中加夥伴關係四點建議」，包含「共同促進和平發展」、「共同擘畫中加關係發展藍圖」、「共同深化互利合作」、「共同賡續人民友誼」，力圖發展與加勒比海國家關係為「新型國際關係的典範」。

公開資料顯示，「加勒比海共同體」創立於1973年，主要是為了促進區域內國家經濟貿易的一體化，目前正式會員有15國，其中除了此次蒞會的9個中國大陸在加勒比海地區邦交國外，還有5個我國邦交國（貝里斯、海地、聖克里斯多福、聖露西亞、聖文森），另外還有英國海外屬地蒙哲臘。