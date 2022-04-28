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將在索羅門建海軍基地？陸國防部駁斥：純屬假消息

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸國防部再度澄清沒有要在索羅門建海軍基地，圖為中共海軍新型導彈驅逐艦拉薩艦與綜合補給艦呼倫湖艦等進行訓練。（圖／取自大陸國防部官網）
大陸國防部再度澄清沒有要在索羅門建海軍基地，圖為中共海軍新型導彈驅逐艦拉薩艦與綜合補給艦呼倫湖艦等進行訓練。（圖／取自大陸國防部官網）

近日中國大陸跟索羅門群島的安全合作協議掀起國際輿論高度關注，大陸國防部表示，該協議符合南太地區共同利益，並駁斥將在索羅門建海軍基地的報導。

據大陸國防部官網消息，4月28日下午舉行記者會，對於澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日表示，中索簽署安全合作協議令澳警醒，澳國家安全面臨持續威脅，更有澳媒猜測陸方可能在所租賃土地用於建設海軍基地等擔憂，大陸國防部新聞發言人譚克非大校表示，海軍基地報導純屬假消息。

他並批判，近期澳洲官員和媒體「多次炒作中所安全合作協議，蓄意歪曲事實、製造緊張，極其不負責任，中方對此堅決反對」。

譚克非指出，「中索作為兩個主權獨立國家，在平等互利基礎上開展維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域合作，有利於促進索羅門群島社會穩定和長治久安，也符合南太地區共同利益」。

他呼籲有關方面「停止炒作渲染中國軍事威脅論，多做有利於南太地區和平、穩定與繁榮的實事」。

海軍 索羅門 國防部

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