將在索羅門建海軍基地？陸國防部駁斥：純屬假消息

近日中國大陸跟索羅門群島的安全合作協議掀起國際輿論高度關注，大陸國防部表示，該協議符合南太地區共同利益，並駁斥將在索羅門建海軍基地的報導。

據大陸國防部官網消息，4月28日下午舉行記者會，對於澳洲總理莫里森（Scott Morrison）近日表示，中索簽署安全合作協議令澳警醒，澳國家安全面臨持續威脅，更有澳媒猜測陸方可能在所租賃土地用於建設海軍基地等擔憂，大陸國防部新聞發言人譚克非大校表示，海軍基地報導純屬假消息。

他並批判，近期澳洲官員和媒體「多次炒作中所安全合作協議，蓄意歪曲事實、製造緊張，極其不負責任，中方對此堅決反對」。

譚克非指出，「中索作為兩個主權獨立國家，在平等互利基礎上開展維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域合作，有利於促進索羅門群島社會穩定和長治久安，也符合南太地區共同利益」。

他呼籲有關方面「停止炒作渲染中國軍事威脅論，多做有利於南太地區和平、穩定與繁榮的實事」。