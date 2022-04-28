首發自介影片 美駐北京大使：核心任務促進美國價值觀

美國新任駐北京大使伯恩斯，於4月28日在微信公眾號「美國駐華大使館」首發自介影片，除了介紹自己背景，也提到駐北京期間主要的工作內容方向。

伯恩斯（Nicholas Burns）在微信公眾號「美國駐華大使館」的自介影片首先指出，他正學習普通話，「我的妻子白洛丹（Libby）跟我覺得這是一門美麗的語言，我們都很享受學習它，我很高興來到中國北京，我的中文不太好，但是我正在努力」。

接著他提到，很榮幸跟經驗豐富、多元、出色的美國駐華使團團隊一起工作，包括在北京的大使館，以及在上海、廣州、武漢、瀋陽的總領事館，「我們在日常工作中致力於促進重要的美國價值觀，包含平等、民主、和自由」。

他表示，美國人來自世界的各個國家，「多元是我們的最大力量，代表了我們的身分」，他稱其祖父母在青少年時從愛爾蘭移民至美國，其母親的祖父母也來自愛爾蘭，人們來到美國，「因為它是機會之地、自由之地」。

對於就任美國駐北京大使，伯恩斯稱，「我到職之際正值全球劇烈動盪之時，這也是美中關係中的一個關鍵點」，他還提到美國總統與國務卿已經明確表示美國致力於「應對未來的挑戰」。

伯恩斯總結，他的核心任務是促進美國的利益和價值觀，「我將會帶著對美國的信心，它在當今世界上及其未來所扮演的角色，以及美國人民對中國人民的善意這樣做」。

據了解，伯恩斯在2022年3月初抵達北京，此前美國駐北京大使館，自前任大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）2020年10月離任後就一直沒有大使在任。