駁「侵略」說 國台辦：反台獨是為了維護國家領土完整

副總統賴清德、立法院院長游錫堃28日再度引用《舊金山和約》說明台灣主權不屬中國大陸，並指大陸「侵略」台灣。對此，國台辦發言人馬曉光28日回應，台灣問題是中國內戰遺留問題，針對台獨挑釁所採取的必要措施是為了維護國家領土完整必要之舉，何來侵略之說。

馬曉光提及，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內一系列國際法文件，明確無誤確認中國對台灣的主權。而1949年中華人民共和國成立，取代中華民國政府成為全中國唯一合法政府，和在國際上的唯一合法代表，當然也包括對台灣的主權。且1971年第26屆聯大通過2758號決議，恢復中共在聯合國一切權利，且有關史實與法律非常清楚表明，台灣除作為中國的一部分，沒有其他國際法地位。

至於民進黨多次提及的《舊金山和約》，馬曉光認為不過是冷戰時期極少數西方國家炮製的產物，肆意踐踏國際法，干涉他國內政，完全非法無效。

馬曉光也反駁「侵略說」，他強調，台灣問題是中國內戰遺留問題，與烏克蘭問題有本質區別，要採用何種方式解決台灣問題屬於中國內部事務。實現祖國完全統一是中華兒女共同願望，針對「台獨」勢力挑釁逼迫而採取的一切必要措施，是維護國家主權與領土完整、挫敗分裂國家圖謀的正義之舉，何來「侵略」之說？

馬曉光表示陸方始終堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，願意最大誠意與努力爭取和平統一前景，但絕不允許台灣被從中國分裂出去。他正告民進黨，如果繼續錯判形勢，沈迷「倚外謀獨」、「以武謀獨」的迷夢，在「台獨」道路鋌而走險，觸碰紅線，陸方將採取斷然措施並給予「堅決粉碎」。

立法院議政博物館28日舉辦「舊金山和約生效70週年特展」，賴清德致詞時表示，不管從客觀的現實或國際法來看，台灣主權不屬於中華人民共和國，這是鐵錚錚的事實，只有台灣人民有權利決定台灣前途；游錫堃說，我們要像烏克蘭一樣，俄羅斯入侵就是侵略，全世界的民主國家都會伸出援手。