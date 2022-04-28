批美官員 陸國防部：絶不姑息謀獨挑釁和外部勢力干涉

美國官員稱會堅決確保台灣有能力自我防衛，抵禦包括來自中國大陸的潛在侵略。對此，大陸國防部新聞發言人譚克非批評，「美方有關官員近期一再發表涉台錯誤言論，毫無信義可言」，中方對此堅決反對，並指「針對美方的竄訪挑釁行徑」，中共解放軍在台海周邊海空域組織了相關軍事行動

美國國務卿布林肯說，美方會堅決確保台灣擁有自我防衛所需一切工具，能夠抵禦潛在侵略，包括若中國單方面破壞維繫數十年的現狀。

據大陸「國防部發布」微信公眾號，對此，譚克非在28日舉行的記者會上強調，「台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別。台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。」

他說，「美方有關官員近期一再發表涉台錯誤言論，另有國會議員竄訪台灣，企圖給台獨分子撐腰打氣，這與美方不支持台獨的承諾嚴重不符，毫無信義可言」，中方對此堅決反對。

譚克非稱，「民進黨當局為一己政治私利，置台灣同胞的安危福祉於不顧，企圖勾結外部勢力分裂國家，這是徹底打錯了算盤。」

譚克非提到，近期，「針對美方的竄訪挑釁行徑」，中共解放軍在台海周邊海空域組織相關軍事行動。「今後，針對民進黨當局的謀『獨』挑釁和外部勢力干涉圖謀，絕不姑息，將繼續以果斷行動展示捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。」