聽新聞
test
0:00 / 0:00

批美官員 陸國防部：絶不姑息謀獨挑釁和外部勢力干涉

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國防部新聞發言人譚克非強調，今後針對民進黨當局的「謀獨」挑釁和外部勢力干涉圖謀，絕不姑息。（圖／取自大陸國防部網站）
大陸國防部新聞發言人譚克非強調，今後針對民進黨當局的「謀獨」挑釁和外部勢力干涉圖謀，絕不姑息。（圖／取自大陸國防部網站）

美國官員稱會堅決確保台灣有能力自我防衛，抵禦包括來自中國大陸的潛在侵略。對此，大陸國防部新聞發言人譚克非批評，「美方有關官員近期一再發表涉台錯誤言論，毫無信義可言」，中方對此堅決反對，並指「針對美方的竄訪挑釁行徑」，中共解放軍在台海周邊海空域組織了相關軍事行動

美國國務卿布林肯說，美方會堅決確保台灣擁有自我防衛所需一切工具，能夠抵禦潛在侵略，包括若中國單方面破壞維繫數十年的現狀。

據大陸「國防部發布」微信公眾號，對此，譚克非在28日舉行的記者會上強調，「台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別。台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉。」

他說，「美方有關官員近期一再發表涉台錯誤言論，另有國會議員竄訪台灣，企圖給台獨分子撐腰打氣，這與美方不支持台獨的承諾嚴重不符，毫無信義可言」，中方對此堅決反對。

譚克非稱，「民進黨當局為一己政治私利，置台灣同胞的安危福祉於不顧，企圖勾結外部勢力分裂國家，這是徹底打錯了算盤。」

譚克非提到，近期，「針對美方的竄訪挑釁行徑」，中共解放軍在台海周邊海空域組織相關軍事行動。「今後，針對民進黨當局的謀『獨』挑釁和外部勢力干涉圖謀，絕不姑息，將繼續以果斷行動展示捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。」

譚克非 解放軍 民進黨

延伸閱讀

損失巡洋艦、登陸艦 英國防部：俄羅斯仍能從海上打擊烏克蘭

Intel與美國國防部合作，投入開發越野環境使用的自駕車模擬設計方案RACER-Sim

五角大廈：美撤出阿富汗 留下70億美元軍事裝備

IDF與F-16戰機緊急起飛監控共軍 國防部動用預備金支應

相關新聞

大陸天津市長廖國勛「突發疾病」猝逝 享年59歲

天津日報28日晚間發布快訊稱，中共天津市委副書記、市長廖國勛27日因「突發疾病」經搶救無效，不幸離世，享年59歲。

首發自介影片 美駐北京大使：核心任務促進美國價值觀

美國新任駐北京大使伯恩斯，於4月28日在微信公眾號「美國駐華大使館」首發自介影片，除了介紹自己背景，也提到駐北京期間主要...

將在索羅門建海軍基地？陸國防部駁斥：純屬假消息

近日中國大陸跟索羅門群島的安全合作協議掀起國際輿論高度關注，大陸國防部表示，該協議符合南太地區共同利益，並駁斥將在索羅門...

乘疫而入！北京「健康寶」遭境外網路攻擊

北京疫情升溫，甚至重新成為焦點之際，北京「健康寶」也成為攻擊對象。北京市委宣傳部對外新聞處副處長隗斌28日在北京市新型冠...

突發疾病搶救無效 大陸天津市長猝逝

大陸天津市長廖國勳，驚傳在4月27日猝逝，享年59歲。

駁「侵略」說 國台辦：反台獨是為了維護國家領土完整

副總統賴清德、立法院院長游錫堃28日再度引用《舊金山和約》說明台灣主權不屬中國大陸，並指大陸「侵略」台灣。對此，國台辦發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。