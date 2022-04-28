評中美防長通話 陸國防部：誰也打不倒誰、改變不了誰

大陸國防部對於不久前大陸防長魏鳳和跟美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）通話，進一步表示，雙方「合則兩利、鬥則兩傷」，並警告美方別在台灣、烏克蘭等問題挑釁。

據微信公眾號「國防部發布」，大陸國防部新聞局副局長、新聞發言人譚克非大校對於4月28日中美防長通話「進一步介紹有關情況」，他指出，該通話是落實大陸國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden）「重要共識的實際舉措」，他強調雙方就兩國兩軍關係和共同關心的問題交換了意見，「是一次坦誠、深入、建設性的戰略溝通」，通話中，雙方一致同意，中美兩軍要保持溝通管道暢通、管控風險、推進危機溝通機制建設。

譚克非並提到，作為世界上最重要的兩個大國，「中美合則兩利、鬥則俱傷，誰也打不倒誰，誰也改變不了誰，雙方有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由搞壞」，他重申，「穩定的兩軍關係符合兩國共同利益，也符合國際社會的共同期待。我們要求美方把拜登總統『四不一無意』的表態真正落到實處」。

最後他強調，「中方對發展兩軍關係是有原則的」，他重申「針對美方一段時間以來在台灣、海空安全、烏克蘭等問題上對華軍事挑釁、抹黑栽贓、威脅施壓，我們予以堅決有力的反制，堅定捍衛國家利益和尊嚴」，他並正告美方，「任何時候都不要低估中國的決心和能力」。

所謂「四不一無意」，是「美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突」。