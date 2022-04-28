悼吳澍培 國台辦：愛國情懷與台獨分子形成鮮明對照

台灣地區政治受難者人互助會前會長吳澍培24日因病逝世，對此，中央台辦與國台辦表示哀悼。國台辦發言人馬曉光28日表示，吳澍培的愛國情懷與崇高行為與數典忘祖的台獨分子形成鮮明對照。

馬曉光指出，吳澍培是忠誠的愛國主義者，矢志不渝推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決反對「台獨」，堅決反對外部勢力干涉中國內政，積極追求社會進步和公平正義。「他的愛國情懷和崇高行為與那些數典忘祖的台獨分子形成鮮明對照。」

馬曉光強調，所有愛國統一力量都將銘刻在國家統一的歷史豐碑上，所有台獨分裂勢力一定會被釘在歷史的恥辱柱上。

吳澍培1932年出生於日據時代，有感於社會貧富差距與殖民帶來的階級不平等，在1948年加入中共地下黨，並於1950年4月被捕，社會對其印象多為1950年代白色恐怖政治犯，出獄後極力推動兩岸和平統一運動。

值得注意的是，吳澍培同時是外交部長吳釗燮的二叔，「獨派」大老吳澧培的二哥。而吳釗燮則於2021年被國台辦列入「台獨頑固分子」名單。