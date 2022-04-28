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台獨大老吳澧培親哥吳澍培過世 國台辦表彰

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
1948年吳澍培（左一）就讀台中一中時加入中共地下黨。（吳樹培自傳）
1948年吳澍培（左一）就讀台中一中時加入中共地下黨。（吳樹培自傳）

台灣地區政治受難人互助會原會長吳澍培24日病逝，享壽90歲，大陸國台辦今天向其致哀，並表彰他推進「祖國和平統一進程」，是忠誠的愛國主義者。吳澍培的親弟吳澧培則是台獨大老，兩人的政治走向朝向極端。

新華社報導，國台辦發言人馬曉光28日應詢表示，台灣地區政治受難人互助會原會長吳澍培先生因病醫治無效，於2022年4月24日逝世，中央台辦、國台辦謹致沉痛哀悼。

馬曉光說，吳澍培是忠誠的愛國主義者，他矢志不渝推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決反對「台獨」，堅決反對外部勢力干涉中國內政，積極追求社會進步和公平正義，畢生致力於祖國統一和民族復興的偉大事業。他的愛國情懷和崇高行為與那些數典忘祖的「台獨」分子形成鮮明對照。

馬曉光表示，斯人雖去，斯志長存。國家統一、民族復興的歷史大勢，是任何人、任何勢力都無法阻擋的。所有愛國統一力量都將銘刻在國家統一的歷史豐碑上，所有「台獨」分裂勢力一定會被釘在歷史的恥辱柱上。

吳澍培在其自述自傳「動盪的年代 坎坷的人生」中表示，台灣光復後，他就讀台中一中時，1948年10月加入中共地下黨，並於1950年4月8日被捕，以參加叛亂判處有期徒刑十二年，在綠島服刑期間又遭遇「綠島再叛亂案」，一度被以死刑法條起訴，後因沒無證據判決無罪，維持原來刑期。出獄後一直活在台灣的「大牢房」裡。

吳澍培生前批評蔡英文總統的兩岸政策，與他極端對比的則是他的三弟吳澧培，目前是總統府資政，被稱為台獨四大天王。

台獨 馬曉光 國台辦

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