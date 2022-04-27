陸委會：確有上海台商因無PCR證明 不能登機

對於中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，不存在台人離滬登機前無法取得核酸報告。陸委會回應，確有上海台商因無法取得證明不能登機返台，希望陸方了解相關問題。

大陸委員會27日晚間透過書面表示，確實有上海台商反應，因陸方防疫措施緣故，無法取得2日內核酸檢測（PCR）證明文件，造成無法順利搭機返台，希望陸方能對相關問題進行了解。

陸委會說，近日已接獲當事人向政府求援不止一案，個案均經海峽交流基金會查證核實後，確有無法取得相關檢測文件之事實，每個案件皆有案可稽，鐵證如山，經政府及指揮中心積極協助後，已逐案解決台人返台入境檢疫問題。

陸委會說，中共有關部門與其公開反駁，不如反求諸己，花時間去看看當地各種作為到底出了什麼狀況，實實在在去解決當事人的困難。

另外，陸委會也提到，目前中國大陸疫情仍持續嚴峻，各項防控措施已造成旅居上海台人很多不便，近日甚至發生台人在台至親往生，卻遭當地政府不予同意返台奔喪的不人道案件，實在令人不忍及深感遺憾。

陸委會希望陸方在疫情防治的同時，應兼具人道考量與在陸台人的需求。

針對陸委會發言人邱垂正21日表示，有台商反映無法在登機前提供核酸檢測報告，政府會以個案方式協助台人抵台後再辦理。馬曉光27日回應，不存在陸委會所說離滬登機前無法取得核酸檢測報告、抵台後再行辦理的情況。

另外，馬曉光在談到台灣的防疫措施時說，台灣有輿論認為年底前約會有400至700萬人確診，參照全球COVID-19平均死亡率，可算一下將有多少人失去生命。「這是兩岸同胞都不願意看到的」。

陸委會對此回應，台灣自COVID-19疫情發生以來，指揮中心是以科學嚴謹的態度，依據疫情現況及病毒特性，滾動調整相對應的防疫政策，一切都以台人健康安全為最優先的考量，各界有目共睹。至於對岸防疫制度如何，相信國際社會與兩岸民眾已有評價。