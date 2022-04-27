陸委會：確有上海台商因無PCR證明 不能登機

中央社 / 台北27日電

對於中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，不存在台人離滬登機前無法取得核酸報告。陸委會回應，確有上海台商因無法取得證明不能登機返台，希望陸方了解相關問題。

大陸委員會27日晚間透過書面表示，確實有上海台商反應，因陸方防疫措施緣故，無法取得2日內核酸檢測（PCR）證明文件，造成無法順利搭機返台，希望陸方能對相關問題進行了解。

陸委會說，近日已接獲當事人向政府求援不止一案，個案均經海峽交流基金會查證核實後，確有無法取得相關檢測文件之事實，每個案件皆有案可稽，鐵證如山，經政府及指揮中心積極協助後，已逐案解決台人返台入境檢疫問題。

陸委會說，中共有關部門與其公開反駁，不如反求諸己，花時間去看看當地各種作為到底出了什麼狀況，實實在在去解決當事人的困難。

另外，陸委會也提到，目前中國大陸疫情仍持續嚴峻，各項防控措施已造成旅居上海台人很多不便，近日甚至發生台人在台至親往生，卻遭當地政府不予同意返台奔喪的不人道案件，實在令人不忍及深感遺憾。

陸委會希望陸方在疫情防治的同時，應兼具人道考量與在陸台人的需求。

針對陸委會發言人邱垂正21日表示，有台商反映無法在登機前提供核酸檢測報告，政府會以個案方式協助台人抵台後再辦理。馬曉光27日回應，不存在陸委會所說離滬登機前無法取得核酸檢測報告、抵台後再行辦理的情況。

另外，馬曉光在談到台灣的防疫措施時說，台灣有輿論認為年底前約會有400至700萬人確診，參照全球COVID-19平均死亡率，可算一下將有多少人失去生命。「這是兩岸同胞都不願意看到的」。

陸委會對此回應，台灣自COVID-19疫情發生以來，指揮中心是以科學嚴謹的態度，依據疫情現況及病毒特性，滾動調整相對應的防疫政策，一切都以台人健康安全為最優先的考量，各界有目共睹。至於對岸防疫制度如何，相信國際社會與兩岸民眾已有評價。

陸委會 疫情 馬曉光

延伸閱讀

謝長廷批馬曉光「缺乏常識、鬼也會怕」

移民署長鐘景琨不適就醫無礙 PCR採檢為陰性

影／國籍航空機組員返台檢疫鬆綁 居隔最短只要3+4天

陳時中：中國防疫數字漂亮、但可能餓死比病死多

相關新聞

大陸29日與加勒比9國外長會 對我邦交國構成壓力

大陸外交部發言人汪文斌28日宣布，中國和加勒比建交國外長會將於4月29日以視頻方式舉行。會議由國務委員兼外長王毅與多米尼...

李孟居刑期滿未能返台 國台辦：正在服附加刑期

近日有消息指出，相較於李明哲刑滿出獄回台，2019年被逮捕的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居去年服刑期滿出獄後，仍無法從中國大陸...

台商返台遭拒 國台辦與陸委會口水戰

兩岸防疫措施不同，國台辧與陸委會為此互批，再掀口水戰。大陸國台辦發言人馬曉光昨質疑台灣的新防疫措施稱，「大家可以算一下，...

將在索羅門建海軍基地？陸國防部駁斥：純屬假消息

近日中國大陸跟索羅門群島的安全合作協議掀起國際輿論高度關注，大陸國防部表示，該協議符合南太地區共同利益，並駁斥將在索羅門...

港官方認定疫情受控 研究則指未來90天有30萬例新個案

香港新增染疫確診個案未如早前擔心般反彈，衛生防護中心認定疫情明顯受控。但有機構與大學合作研究，指按傳染病動力學及去數據推...

首發自介影片 美駐北京大使：核心任務促進美國價值觀

美國新任駐北京大使伯恩斯，於4月28日在微信公眾號「美國駐華大使館」首發自介影片，除了介紹自己背景，也提到駐北京期間主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。