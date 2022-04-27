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香港反送中逾萬人被捕 其中逾千人被定罪

聯合報 / 香港特派員李春／即時報導
香港反送中運動期間，示威者和警方在黃大仙廣場爆發衝突，躲避警方發射的催淚瓦斯。 （法新社）
香港反送中運動期間，示威者和警方在黃大仙廣場爆發衝突，躲避警方發射的催淚瓦斯。 （法新社）

港府保安局說，香港反送中運動逾萬人被捕，其中二千八百多人被檢控、一千一百多人被定罪。涉香港國安法被捕人數有一百七十五人，八人被定罪。

香港立法會廿七日舉行大會。有議員提出質詢，表示關注涉及二○一九年反修例運動及國安法相關案件的人數。港府保安局局長鄧炳強書面回覆稱，截至今年二月，共一萬二百七十七人涉反修例案件被警方拘捕，當中二千八百零四人被檢控、一千一百七十二人被定罪。

他又稱，截至今年，涉香港國安法被捕人數為一百七十五人，一百一十二人和五間公司被檢控。至今完成審訊的全部八人均已被定罪，另分別有七十八人還押候審和五十九人獲准保釋外出。

鄧炳強表示，截至今年二月廿八日，反修例運動相關違法事件中，另外有九百卅九人的案件仍在審訊中。至於警務處有無相關案件的被還押候審和獲准保釋外出的統計數字，鄧炳強指警方未有備存相關數字資料。

港府保安局又稱，由於相關案件涉及人數較多，牽涉大量用作呈堂證據的影片，故審理時間較長，司法機構過去二年已採用多管齊下措施，盡量優先和加快處理與反修例及國安法案件。截至今年二月，香港各級法院接獲的約二千一百宗反修例案件中，約一千七百宗已結案，餘下約一百九十宗於區域法院審理的案件，當中約百分之八十五已排期於今年至明年開審。各級法院接獲共八十五宗涉國安法的案件，大部分與保釋有關，當中六十四宗已結案。

國安法 香港 立法會

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