前國防部官員：解放軍有能力不驚動國際 突擊台灣奪港口、機場

台北論壇27日上午舉行台灣安全講座，前國防部情報次長室情研中心副主任孫秉中表示，對岸決定以武力解決台灣問題時，解放軍有能力在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊，包括趁國軍無備或未及完成戰備，迅速癱瘓國軍，奪「制三權」，包括奪取港口丶機場。

孫秉中以「淺談解放軍武力攻臺」為題發表演說，他對比兩岸軍費支出長年變化表示，目前兩岸軍事力早已失衡，2022年，大陸國防經費達2,261億美元，是台灣的17倍。

報告中列舉，中共解放軍可用於對台作戰部隊約40萬人，還有2萬多名特戰部隊兵力，並在福建和汕頭附近部署鷹擊反艦飛彈，射程範圍400公里，台海周邊都在打擊範圍內，我國海軍一出港就會受到威脅。

因此他認為，中共一旦決定以武力解決台灣問題時，解放軍確有能力可在不驚動國際視聽與監偵狀態下，發動無預警或預警時間極短的猝然突擊。解放軍也強調，奪「制三權」，就是企圖達到「迅速制敵」目的，其中，港口、機場是建立攻勢基地所必需。

孫秉中還在報告中引述新加坡首任總理李光耀的說法，表示台灣的未來是由美國和中國力量的對比，以及美國介入台海的意願所決定的。他說，當中國與美國的力量拉近時，美國的政策就會改變，美國如果真的能夠協防台灣，那很好，不過如果美國並不能協防台灣，卻讓台灣人相信可以，那就非常殘忍了。

至於中共對台動武可能，孫秉中表示，面對外來威脅，蘇聯解體前中共都是直接採取武力解決，蘇聯跨台後，改用危機管理方式處理問題。他指出，過去動武地點或危機發生地都在大陸周邊，若牽扯到國家主權，對岸便在所不惜。

孫秉中列舉，過去有衝突的案例，中共大多是不宣而戰、以突擊的方式，讓對方措手不及，但都會有嚴厲的警告，譬如透過人民日報、新華網、解放軍報等，接著速戰速決。

至於中共何種情況下會犯台，孫秉中引述大陸「反分裂國家法」內容，指稱按照大陸說法，中共在出現台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失，可能會採取必要措施。

講座主持者，前國安局長蔡得勝在會前坦言，有鑑於俄烏衝突的現狀，希望這種戰爭，可以讓在台灣的主政策者更有智慧。他認為，如果台海發生戰爭，戰場一定在台灣，戰爭的恐怖與無情，台灣人應該會有很深刻的印象，主政者的智慧是相當重要的。