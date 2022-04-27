傳駐軍索羅門群島 中國外交部：展開正常安全合作

中國大陸和索羅門群島簽署「中索安全框架協議」後，澳大利亞內政部長安德魯斯示警，中方可能在索羅門群島駐軍，美國白宮也警告，將做出「相應的回應」。對此，中國大陸外交部27日回應稱，中索兩個主權國家間展開正常的安全合作，符合國際法和國際慣例，合理合法，無可指摘。

對於美澳等國呼籲，中方應公開協議所有內容，中國大陸外交部汪文斌說，我們將通過雙方協商，按照國際慣例辦事。

他說，國際社會已經多次看到澳方的個別政客，慣於透過發表抹黑中國的言論來謀取自身的政治私利，他們的這種言論蒙蔽不了國際社會，也矇騙不了澳大利亞本國的民眾。

汪文斌也指控，美澳對中方的指責完全是雙重標準。當美國在南太平洋地區大搞核試驗、傾倒核廢料時，不講公開透明；當美英澳簽署三邊安全夥伴關係協定(AUKUS)、在亞太地區打開核擴散的「潘多拉魔盒」時，也不講公開透明。

汪文斌強調，美澳應當尊重南太平洋島國獨立推進對外交往合作的權利和自由。試圖在南太地區推行「新門羅主義」，不得人心，也不會得逞。