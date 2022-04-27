中國大陸外交部駁布林肯：何來大陸「侵略」台灣一說？

美國國務卿布林肯26日表示，美國政府決心確保台灣擁有一切必要手段，抵禦中國大陸任何的潛在侵略行為。中國大陸外交部發言人汪文斌27日對此回應稱，「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸『侵略』台灣一說？」

汪文斌首先指出，「我注意到美方的有關言論。對布林肯國務卿的表態表示強烈不滿和堅決反對。」

他表示，1979年中美建交以來，包括本屆政府在內的歷屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策。汪文斌舉中美《建交公報》和「八一七」公報為例，並指《中美上海公報》也指出，美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。

汪文斌說，美國政府對這一立場不提出異議。「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸『侵略』台灣一說？」

王文斌還說，美國領導人多次表示不支持台獨，同時美方又持續對台出售武器、展開對台官方交往，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

他稱，「我們正告美方，兩岸統一的歷史大勢無法阻擋，一個中國原則才是維護台海和平穩定的定海神針。美方不要低估14億中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。背信棄義不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。」