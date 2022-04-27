聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸外交部駁布林肯：何來大陸「侵略」台灣一說？

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部發言人汪文斌。 圖／路透社
大陸外交部發言人汪文斌。 圖／路透社

美國國務卿布林肯26日表示，美國政府決心確保台灣擁有一切必要手段，抵禦中國大陸任何的潛在侵略行為。中國大陸外交部發言人汪文斌27日對此回應稱，「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸『侵略』台灣一說？」

汪文斌首先指出，「我注意到美方的有關言論。對布林肯國務卿的表態表示強烈不滿和堅決反對。」

他表示，1979年中美建交以來，包括本屆政府在內的歷屆美國政府都明確表示奉行一個中國政策。汪文斌舉中美《建交公報》和「八一七」公報為例，並指《中美上海公報》也指出，美國認識到，在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。

汪文斌說，美國政府對這一立場不提出異議。「既然台灣是中國的一部分，又何來大陸『侵略』台灣一說？」

王文斌還說，美國領導人多次表示不支持台獨，同時美方又持續對台出售武器、展開對台官方交往，向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

他稱，「我們正告美方，兩岸統一的歷史大勢無法阻擋，一個中國原則才是維護台海和平穩定的定海神針。美方不要低估14億中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。背信棄義不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。」

美國 汪文斌

延伸閱讀

美外交官本周重返烏克蘭 布林肯：尊重俄烏和平談判

確保先進晶片不落入中方之手 布林肯稱台「不可或缺」

美：烏克蘭武器對了 就能獲勝

美國務卿訪基輔 宣布美外交官將逐步返回烏克蘭

相關新聞

大陸29日與加勒比9國外長會 對我邦交國構成壓力

大陸外交部發言人汪文斌28日宣布，中國和加勒比建交國外長會將於4月29日以視頻方式舉行。會議由國務委員兼外長王毅與多米尼...

李孟居刑期滿未能返台 國台辦：正在服附加刑期

近日有消息指出，相較於李明哲刑滿出獄回台，2019年被逮捕的屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居去年服刑期滿出獄後，仍無法從中國大陸...

台商返台遭拒 國台辦與陸委會口水戰

兩岸防疫措施不同，國台辧與陸委會為此互批，再掀口水戰。大陸國台辦發言人馬曉光昨質疑台灣的新防疫措施稱，「大家可以算一下，...

將在索羅門建海軍基地？陸國防部駁斥：純屬假消息

近日中國大陸跟索羅門群島的安全合作協議掀起國際輿論高度關注，大陸國防部表示，該協議符合南太地區共同利益，並駁斥將在索羅門...

港官方認定疫情受控 研究則指未來90天有30萬例新個案

香港新增染疫確診個案未如早前擔心般反彈，衛生防護中心認定疫情明顯受控。但有機構與大學合作研究，指按傳染病動力學及去數據推...

首發自介影片 美駐北京大使：核心任務促進美國價值觀

美國新任駐北京大使伯恩斯，於4月28日在微信公眾號「美國駐華大使館」首發自介影片，除了介紹自己背景，也提到駐北京期間主要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。