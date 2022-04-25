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祝賀馬克宏連任 習近平：盼中法共同維護多邊主義
法國總統馬克宏在第二輪投票中脫穎而出，順利連任，大陸國家主席習近平25日致電馬克宏，祝賀他當選連任法國總統，並表示盼雙方務實合作，共同維護多邊主義，為中歐關係發展注入新動力。
大陸央視網報導，習近平指出，過去五年來，在共同引領下，中法全面戰略夥伴關係保持高水準發展，雙方持續深化各領域務實合作，並肩抗擊新冠肺炎疫情，共同維護多邊主義、完善全球治理，為中歐關係發展注入新動力，為世界和平、穩定、繁榮作出新貢獻。
習近平強調，中法都是具有獨立自主傳統的大國。當前，國際形勢正經歷深刻複雜變化，中法關係健康穩定發展的戰略意義愈加凸顯。我始終從戰略高度和長遠角度看待中法關係，願繼續同馬克宏總統一道，秉持「獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏」的建交初心，攜手推動中法關係不斷邁上新台階，造福兩國人民和世界人民。
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