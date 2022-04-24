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駁台灣地位未定 國台辦：無效歷史廢紙炒作兩國論徒勞

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。圖取自人民網
大陸國台辦發言人馬曉光。圖取自人民網

近日，台灣國史館等單位舉辦研討會，會中再提《舊金山和約》，並主張「台灣地位未定論」。對此，國台辦發言人馬曉光於24日回應，民進黨拿著非法、無效的《舊金山和約》炒作兩國論，終究徒勞。

馬曉光說明，《舊金山和約》為二戰後美國聚集一些國家，在排斥中共政權、蘇聯的情況下，對日單獨媾和而發表的非法的、無效的文件。

馬曉光指出，該「和約」違反1942年中美英蘇等26國簽署的《聯合國家宣言》規定，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則，對台灣主權歸屬等涉及中國大陸作為非締約國的領土和主權權利處置皆屬「非法、且無效。」

馬曉光表示，中國政府一開始就鄭重聲明，「舊金山和約」由於沒有中共參與準備、擬制與簽訂，大陸官方認為是非法無效、絕不承認。此外，蘇聯、波蘭、捷克斯洛伐克、朝鮮、蒙古、越南等國也拒絕承認該和約效力。

馬曉光也提及，仍有許多國際法文件確認了中國對台灣的主權，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》等。他說，儘管兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。

他批判民進黨出於政治本性和一黨私利，肆意顛倒黑白、混淆是非，拿著非法無效的歷史廢紙進行炒作，處心積慮兜售「兩國論」，企圖挑戰國際社會公認的「一個中國」原則。這一切終究徒勞，更不可能阻擋兩岸統一的歷史大勢。

為紀念《舊金山和約》和《台北和約》生效70周年，國史館於23日舉辦學術研討會，館長陳儀深指出，美國堅持賣武器給台灣，是基於《舊金山和約》的「台灣主權未定論」；而立法院長游錫堃在會上則稱，「《舊金山和約》顯示台灣與中國沒有瓜葛，中國不要再宣稱台灣是中國的一部分。」

馬曉光 民進黨

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