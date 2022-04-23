香港記者協會特別大會 未就解散達成共識

香港非建制派組織紛紛解散，香港記者協會也開會討論前途，今天（23日）下午歷時三小時討論後，雖有人提「解散」，但未有結論，留待繼續討論。

香港記者協會23日召開網上特別會員大會，其中一項議程是討論「需否修改會章以配合未來方向」。這次網上特別會員大會，有90名會員出席，歷時超過三小時會議中有20人發言，氣氛活躍。

香港記協主席陳朗昇會後說，會議處理重新委任一名核數師，負責周年財務報表；以及討論記協未來方向，他無意引述會員發表的相關意見，但承認會上有人提「解散」字句，現階段難言會是選項，香港記協在可見將來會繼續運作。執委會在下個月底前，會繼續收集書面意見，再作討論及分析。

在此之前，香港職工會登記局要求香港記協提交資料，解釋反送中遊行、出版書籍及年度自由年報等活動的立場，如何符合「職工會條例」。陳朗昇說，香港記協已在2月8日提交回覆，至今未收到當局任何消息。

香港記協按例將於六月換屆，記協早前向會員發通告，表示執委會正就社會和政治環境變化，探討記協的未來去向；通告亦附有連結，就是否同意修改會章有關解散的部分，徵詢意見。

根據香港記協會章，記協必須在全體有表決權會員不少於六分之五下，以不記名投票表決同意，才可解散。一旦解散，香港記協所有經清還債項後的剩餘資產，會平均分給所有有表決權會員。