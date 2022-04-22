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否認強迫勞動 新疆官員：各族人民在陽光下體面勞動

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
新疆官員齊聲駁斥「強迫勞動」的指控，強調新疆各族人民都是「體面勞動」。（歐新社）
新疆官員齊聲駁斥「強迫勞動」的指控，強調新疆各族人民都是「體面勞動」。（歐新社）

近期包含英國、美國政府都預計修法或者生效對新疆「強迫勞動」的制裁，對此，新疆自治區官員4月22日召開記者會強調，各族人民都在陽光下「體面勞動」。

據新疆日報旗下「天山網」報導，4月22日新疆維吾爾自治區第72場「涉疆新聞發布會」在北京舉行，此次邀集新疆勞工、專家學者等代表出席，官員並強調，新疆勞動完全符合國際標準。

新疆自治區人大常委會法制工作委員會主任李娟表示，新疆勞動政策完全符合國際勞工死人權標準，「是國際勞工組織相關倡議精神在中國民族地區的成功實踐」；新疆自治區勞動保障監察總隊總隊長陳強則指出，勞工可「通過撥打熱線等維權管道進行舉報投訴，各級勞動保障監察機構會及時進行調查核實」，確保勞工合法權益不受損失。

此外，新疆自治區勞動人事爭議仲裁院副院長江潔說，新疆已啟用「網路+調解」服務平台，勞工可線上上申請仲裁，截至2021年底，各級調解仲裁機構仲裁結案率為97.2%。新疆自治區總工會副主席伊力都斯．木拉提則表示，目前全區「設定了30個企業勞動關係資料監測點，由專人負責勞動關係適時監測」。

新疆自治區政府發言人徐貴相並強調，「實現體面勞動已成為人類社會的普遍共識和願景」，新疆遵循國際勞工組織有關公約和倡議精神，嚴格執行國家法律政策規定，各族勞動者真正享有自主自願選擇職業的權利，「當前，新疆各族群眾在陽光下體面勞動，他們的每一滴汗水、每一份付出都受到尊重，得到回報」。

日前英國上議院已經提案修改《衛生和社會關懷法》，規定把「強迫奴役」產品從醫療健保供應鏈中去除；美國的《防止強迫維吾爾人勞動法》則將在2022年6月生效，屆時涉及美方認定強迫勞動公司的範圍，將影響相關產品的輸美。除了強迫勞動議題外，此前有許多西方國家議會通過決議案，譴責中共對維吾爾族「種族滅絕」，包含美國、英國、法國、荷蘭、加拿大、比利時、立陶宛以及捷克。

對於西方指控中共政府對維族等少數民族強迫勞動，徐貴相此前曾多次駁斥，指「勞動是天經地義的事，幸福生活都是靠勞動換來的，不是靠天上掉餡餅等來的」，並批評美國「搞長臂管轄」。

大陸全國人大4月20日也批准通過了1930年《強迫勞動公約》和1957年《廢除強迫勞動公約》，此舉被法廣網、自由亞洲電台等媒體解讀為，是為了要重啟《中歐投資協議》。

新疆 自治區 美國

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