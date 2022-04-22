快訊

獨／確診激增⋯中醫師曝清冠一號缺貨買不到 廠商急趕工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美官員稱北京無法離間美國與盟友 陸嗆汙衊抹黑套路

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國副國務卿薛曼稱，北京不可能將美國與盟友分開。大陸外交部22日批評，完全是陳詞濫調和污蔑抹黑中國的老套路。（圖／取自大陸外交部網站）
美國副國務卿薛曼稱，北京不可能將美國與盟友分開。大陸外交部22日批評，完全是陳詞濫調和污蔑抹黑中國的老套路。（圖／取自大陸外交部網站）

美國副國務卿薛曼稱，中國幫俄羅斯放大虛假宣傳等行為對烏克蘭局勢毫無裨益，她還希望北京能從俄羅斯戰爭中汲取「正確的教訓」，包括不可能離間美國與盟友。大陸外交部發言人趙立堅22日對此批評，「這完全是陳詞濫調和汙衊抹黑中國的老套路」，並敦促美方客觀看待中國和中美關係。

趙立堅22日在大陸例行記者會上表示，關於所謂競爭、合作、對抗三分法，中方已經多次表明立場，「這實質上就是美方遏制打壓中國的障眼法，根源在於美國的對華認知出了問題。」

趙立堅稱，敦促美方客觀看待中國和中美關係，「認真落實美國領導人做出的不尋求打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國發生衝突等積極表態」，與中方一道努力，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道。

趙立堅稱，中方在烏克蘭問題上的立場光明磊落、公正客觀、無可非議，「反倒是美方在有關問題上劣跡斑斑。我們奉勸美方在指責他人之前，應該先照照鏡子，做好自己的事。」

趙立堅 美國

延伸閱讀

比阿湯「捍衛戰士2」還吸引？美國觀眾今夏最期待這部

不願選邊站？俄烏交戰 趙立堅：中國不存在親誰反誰的問題

陸外交部：美國把「家法」包裝成國際規則 必受反對

火星同款！中國北方沙塵天氣影響 北京上空出現「藍太陽」

相關新聞

戶頭遭凍怎麼選？李家超競辦主任：辦法多不用擔心

香港前政務司長李家超成為特首選舉唯一候選人，但競選之前就已經被美國制裁，銀行戶頭服務幾乎停擺，要如何進行競選活動？其競選...

習近平當選中共二十大代表 廣西率先表忠「擁戴核心」

中國共產黨第20次全國代表大會（中共二十大）將於今年下半年在北京舉行。21日至22日，中國共產黨廣西壯族自治區代表會議在...

中共廿大人事布局 河北、四川一把手換人

中共廿大將於今年下半年舉行，中共中央近期密期調整省部級人事。據新華社披露，中共中央調整河北、四川兩大省的「一把手」，河北...

重拳打虎！第一季中共高官落馬人數達四年新高

中共中央紀委與國家監察委員會22日公布，2022年第一季「全國紀檢監察機關監督檢查審查調查情況」指出，第一季共處分省部級...

美官員稱北京無法離間美國與盟友 陸嗆汙衊抹黑套路

美國副國務卿薛曼稱，中國幫俄羅斯放大虛假宣傳等行為對烏克蘭局勢毫無裨益，她還希望北京能從俄羅斯戰爭中汲取「正確的教訓」，...

4天前才被免職 招商銀行前行長遭中紀委調查

中共中央紀委國家監委網站22日發布消息指出，招商銀行原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。而就在4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。