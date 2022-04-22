美官員稱北京無法離間美國與盟友 陸嗆汙衊抹黑套路

美國副國務卿薛曼稱，中國幫俄羅斯放大虛假宣傳等行為對烏克蘭局勢毫無裨益，她還希望北京能從俄羅斯戰爭中汲取「正確的教訓」，包括不可能離間美國與盟友。大陸外交部發言人趙立堅22日對此批評，「這完全是陳詞濫調和汙衊抹黑中國的老套路」，並敦促美方客觀看待中國和中美關係。

趙立堅22日在大陸例行記者會上表示，關於所謂競爭、合作、對抗三分法，中方已經多次表明立場，「這實質上就是美方遏制打壓中國的障眼法，根源在於美國的對華認知出了問題。」

趙立堅稱，敦促美方客觀看待中國和中美關係，「認真落實美國領導人做出的不尋求打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求透過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意同中國發生衝突等積極表態」，與中方一道努力，找到新形勢下中美相互尊重、和平共處、合作共贏的相處之道。

趙立堅稱，中方在烏克蘭問題上的立場光明磊落、公正客觀、無可非議，「反倒是美方在有關問題上劣跡斑斑。我們奉勸美方在指責他人之前，應該先照照鏡子，做好自己的事。」