4天前才被免職 招商銀行前行長遭中紀委調查

中共中央紀委國家監委網站22日發布消息指出，招商銀行原行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。而就在4天前，田惠宇被免去招行行長、董事職務

隨後，招商銀行22日晚間發布重要事項公告稱，目前，常務副行長王良主持招商銀行工作，招商銀行經營管理運行正常。招商銀行沒有應披露、未披露的訊息。

2013年9月起擔任招行行長的田惠宇4天前被免職。18日，招商銀行發布關於行長變動的公告指出，該行董事會於18日以遠端視訊電話會議方式召開會議，董事長繆建民主持了會議，田惠宇董事因個人原因未出席會議，會議審議通過了「關於田惠宇先生免職的議案」，同意免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務，另有任用。

同時，會議審議通過了「關於王良先生職責調整的議案」，同意由常務副行長兼財務負責人王良主持招商銀行工作，自董事會審議通過之日起生效。

外界未預料到招行的這個人事變動。澎湃新聞報導，田惠宇已經執掌招行近9年，2013年5月，招行完成高管的新舊交替，當時48歲「年富力強」的田惠宇接替65歲的馬蔚華，成為招行歷史上第三位行長。

田惠宇1965年12月出生，安徽省金寨縣人，1987年從上海財經大學基建財務與信用專業畢業；擁有美國哥倫比亞大學公共管理碩士學位，被視為「海歸派」。

富有開拓精神的田惠宇，因具紮實的金融理論功底和豐富的實踐工作經驗，在他執掌的9年時間，招行的資產總額總額從不足人民幣4兆大關到去年底突破9兆大關，達到人民幣9.25兆元；淨利潤也從2012年的人民幣452.68億元增長到去年的1199.22億元。