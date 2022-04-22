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習近平當選中共二十大代表 廣西率先表忠「擁戴核心」
中國共產黨第20次全國代表大會（中共二十大）將於今年下半年在北京舉行。21日至22日，中國共產黨廣西壯族自治區代表會議在南寧召開，會議選舉產生了廣西出席中共二十大的代表，中共中央總書記習近平以全票當選。
新華社報導，22日上午，會議舉行正式選舉，在廣西參選的黨中央提名的代表候選人習近平，以全票當選黨的二十大代表。
新華社稱，「代表們認為，習近平全票當選二十大代表，是廣西250多萬名黨員、15多萬個基層黨組織的共同意願，充分體現了5700萬廣西各族幹部群眾對習近平的衷心愛戴，反映了億萬人民緊跟偉大復興領航人踔厲篤行，開創更加美好未來的共同心聲和強烈願望。」
新華社還稱，「代表們表示，要深刻領會『兩個確立』的決定性意義，堅決做到『兩個維護』，忠誠核心、擁戴核心、維護核心、捍衛核心，把習近平的關心和激勵轉化為幹事創業的實際行動。」
此前，中國共產黨廣西壯族自治區第12屆委員會第三次全體會議17日在南寧召開，並發表會議公報強調，「要盡職盡責，以高度的政治自覺錘煉黨性、忠誠核心，永遠擁戴領袖、捍衛領袖、追隨領袖」，這種表述引起關注。
據稱，去年10月主政廣西的中共廣西自治區黨委書記劉寧是操盤手。實際上，本月12日起，劉寧已以廣西黨委的名義推出6集電視專題片「緊跟偉大復興領航人」。
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