陸外交部：美國把「家法」包裝成國際規則 必受反對

美國國務院發言人普萊斯21日表示，美國將繼續維護以規則為基礎的國際體系，以及俄中等一些國家試圖挑戰甚至摧毀的各種其他體系。對此，大陸外交部發言人趙立堅於22日例行記者會上指出，美國口中所言的規則，其實是把「家法」包裝成國際規則，並強加於國際社會，這種霸權秩序必受抵制。

趙立堅強調，中國大陸是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，與世界大多數國家一樣，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。而正在試圖挑戰和摧毀當前的國際規則、國際體系，正是美國自己。

趙立堅指出，美方在沒有聯合國安理會授權下，轟炸南聯盟、入侵伊拉克與敘利亞，同時在無視俄羅斯安全下，高調推動北約五輪東擴，加劇地區緊張局勢，且在俄烏衝突下，想方設法拱火澆油；此外，面對世界經濟復甦困境，持續升級單邊制裁。他反問，「在美方上述作為下，遵循的又是哪個規則？」

趙立堅說，美國張口閉口規則、秩序，實際上是把「家法」幫規包裝成國際規則，將美國主導、服務美國的秩序強加於國際社會，這種霸權秩序和強權規則必將受到秉持正義立場國家的反對。