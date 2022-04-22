解放軍宣傳片預告 大陸第三艘航艦即將亮相

據環球時報報導，本月23日是解放軍海軍建軍節，22日海軍發布的首部航艦宣傳影片《深藍！深藍！》，片尾橋段暗示中國大陸第三艘航空母艦即將亮相。報導引述軍事專家看法稱，中國第三艘航艦研發採用多種新技術，預計將在今年下半年下水。

這部長達6分多鐘的宣傳影片，透過殲-15戰鬥機飛行員，以及大陸首艘航艦遼寧艦、首艘國產航艦山東艦的官兵生活作息，宣揚中國大陸航艦建軍成果。

宣傳片的片尾安排一名海軍人員接到母親的電話，他回應說，「三胎」，與此同時，鏡頭依次掠過標有「16」、 「17」飛行甲板以及一處畫面留白，這名海軍人員回答稱：「安排」。

「16」是遼寧艦的舷號，「17」則是山東艦的舷號。

環球時報指出，這部宣傳片是由解放軍海政宣傳局和《中國軍號》聯合推出，兩單位均為解放軍官方機構，結尾這段安排被認為是在暗示中國大陸第三艘航艦即將亮相。

《南華早報》早前曾援引消息人士的話指出，在上海暴發的新冠疫情可能延遲中國第三艘航艦的下水，這艘航艦原定4月23日在解放軍海軍建軍73周年之際下水。

報導引述消息人士說法稱，上海持續暴發的疫情造成了一些關鍵部件的延遲，下水典禮也可能因疫情推遲。

有消息稱，大陸第三艘航艦很可能繼續以中國沿海省份名字命名為 「江蘇號」。

大陸軍事專家宋忠平對《環球時報》表示，中國已經有遼寧艦和山東艦兩艘航艦的建造經驗，尤其是山東艦的建造讓中國積累了豐富的經驗，對第三艘航艦的建造有重要意義。

宋忠平說，「分析我國航母建造規律，航母建造到下水一般需要三到四年，因此可以認為，第三艘航母建造也應該遵循這個周期。但是第三艘航母的建造使用了很多新技術，比如從衛星圖片上可以看出與前兩艘航母不同，這艘運用了電磁彈射技術，因此研發周期可能會更長一些，相信應該在2022年下半年可以下水。」