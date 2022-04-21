日首相向靖國神社供祭 陸外交部：嚴厲譴責並嚴正交涉

日本靖國神社自21日起舉行所謂的「春季大祭」，日本首相岸田文雄21日向靖國神社供奉祭品，另有部分國會議員前往參拜。對此，陸外交部發言人汪文斌於21日例行記者會表示，日方該舉顯示初對自身侵略歷史的錯誤態度，中方堅決反對，並已進行嚴正交涉。

汪文斌表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的甲級戰犯。日方有關消極動向，再次反映出其對待自身侵略歷史的錯誤態度。中方對此堅決反對、嚴厲譴責並已進行嚴正交涉。

汪文斌強調，中方敦促日方切實信守正視並反省侵略歷史的表態和承諾，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

而同樣為日本侵略歷史受害者的韓國也表示遺憾。據韓媒韓聯社報導，韓國政府以外交部發言人的名義發表評論指出，韓國政府對日本領導層再次獻祭並參拜美化侵略戰爭和供奉甲級戰犯的靖國神社深感失望和遺憾。韓方敦促日方正視歷史，以實際行動虛心反省侵略歷史。

21日稍早，岸田文雄在「春季例行大祭」期間向靖國神社供奉了名為「真榊」的祭品。但日媒「日本放送協會」（NHK）稱，岸田文雄本人將不會去參拜。