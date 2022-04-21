陸委會：擬放寬港人來台就業定居 5月有望公布生效

陸委會副主委邱垂正21日表示，正擬放寬港人來台定居許可辦法，內政部暫定5月1號公布生效。

邱垂正在21日的例行記者會上表示，政府為了因應香港情勢，持續就涉及到港澳相關的法規進行研議及盤點，希望透過制度性的機制和力量，以及強化行政措施希望給予港人最實際的支持與協助。

他指出，內政部研提「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」修正草案，除了增列工作居留效期屆滿還有一年的尋職期，有關港人未來在台灣工作，也許轉業、失業，有一年的尋職期，以及在台修讀碩博士班就學期間可以折抵居留期間的規定。

而為了解決現行專業人才來台工作，只能居留無法定居的問題，將開放港澳專業人士在台工作連續居留五年，每年在台灣居住183天以上，且最後一年每月收入具基本工資兩倍即可申請定居。相關的法規調整，仍待完善配套措施之後，暫定5月1號公布生效。

邱垂正並補充，這部分專業人才的5年連續居留條件，是從公布修正後起計算，而香港居民無論是取得居留或定居，都不用放棄香港居民的資格。

至於定居申請適用對象是否仍不包含在大陸地區出生的港人？他強調，原為中國大陸人民，或是公務員申請定居就不許可，是錯誤訊息。香港居民來台無論修法前後，只要符合許可辦法的規定提出申請，政府都會在兼顧維護我國家安全及人民權益的前提下，依規定處理相關的申請案，不會僅原為中國大陸人民這個單一因素就不予通過，但有關涉陸背景的港人，政府審查會強化相關審查作業。

邱垂正指出，不少港人投資移民的申請定居不被許可的理由，往往不是因為是在中國大陸出生或是香港公務人員這個單一因素，絕大多數都是沒有營運事實，出現同個地址設置上百家公司，或是由移民公司協助提交假性的商業契約或單據，設立紙上公司輪流投資，或是沒有員工在場辦公，或是所繳的單據、所購買的單據都是日常用品，與公司營運無關。他強調，投資移民要實際營運，並不會因原生中國大陸的身分就否准，「一定是有其他的因素。」

他說，希望申請人可以踴躍補件，說明過去的背景，爭取認同，而就算定居被否准，也不會損及在台居留的身分，不會被立即遣返回香港，「如果了解你定居的是由加以改正、補正隨時都可以再申請。」