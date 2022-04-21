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高官落馬！大陸前全國政協官員傅政華被決定逮捕
據最高人民檢察院官方微博21日消息，全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、徇私枉法罪對傅政華作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。
據了解，傅政華 1955年生，河北灤縣人，1970年12月參加工作，1973年9月加入中國共產黨，北京大學分校法律專業畢業，法學碩士學位。曾任中共第十九屆中央委員，全國政協社會和法制委員會副主任。
2021年10月2日，據中央紀委國家監委網站消息，傅政華涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。2022年3月，經中共中央批准，中央紀委國家監委對傅政華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。
此前中紀委給予傅政華罪責措辭嚴厲的描述。據中紀委網站，傅政華完全背棄理想信念，「從未」真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；參加孫力軍政治團夥，拉幫結派，結黨營私等。
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