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港人赴台因「涉陸」被否決？陸委會：九成假投資真移民
針對港人透過投資移民方式來台，陸委會副主委邱垂正21日指出，港人以投資移民申請定居的不許可理由，往往不是因為出生於中國大陸，或曾任香港公務員等單一「涉陸」因素，絕大多數都是沒有營運事實，出現同一地址設置上百家公司，或由移民公司協助提交假的商業契約或單據，設立紙上公司輪流投資，或沒有員工在廠辦公，購買單據都是日常用品，與公司營運無關等。
他強調，這些情況移民署都會進行實際查核，確保港人投資移民都要真的營運。
邱垂正表示，港人投資移民往往多數是「真移民，假投資」，投資申請居留經過一年後可申請定居，很多人在取得身分、拿到定居資格後就撤資，過去撤資將近六成以上，加上減資，更高達九成之多。
邱垂正強調，政府希望港人投資移民是有實際上的投資業務行為，「現在移民署真的會檢查，有沒有員工上班、有沒有三年內聘僱兩個員工」，過去不少港人投資移民來台灣是委託仲介公司，後者提供假性資料、紙上公司，協助港人取得身分，邱垂正指出，這樣的亂象應該要管理，以防止「假投資真移民」現象。
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