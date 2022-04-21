人權議題備受關注 中國大陸批准《廢除強迫勞動公約》

中國全國人大常委會周三宣布批准了兩項反對強迫勞動的國際公約，分別為1930年通過的《強迫勞動公約》以及1957年通過的《廢除強迫勞動公約》。

根據國際勞工組織（ILO）的規定，批准這些公約的國家必須避免使用並禁止任何形式的強迫或強制勞動，還應該努力確保「立即和徹底廢除」這種勞動形式。批准這些公約是歐盟確認2020年底簽署的《中歐投資協定》的先決條件之一，該協議因人權問題而宣告暫停。

對新疆強迫勞動的批評

中國被指責在新疆省使用強迫勞動以及侵犯當地少數民族的人權，因此面臨重大的國際批評。國際勞工組織在其2月份的報告中嚴厲批評了中國，該聯合國下屬機構對新疆少數民族的待遇表示「深切關注」，並指維吾爾族和其他少數民族被系統地強迫從事農業勞動。美國先前已經禁止從中國進口那些被認為是強迫勞動的產品。

據估計，有100多萬維吾爾人和其他穆斯林少數民族被關在「再教育營」中。中國聲稱這些營地是教育中心，旨在消除伊斯蘭極端主義。美國和其他國家稱，它們是種族滅絕和反人類罪體系的一部分。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）將在5月前往中國訪問，此行她也將造訪新疆。

（法新社等）

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