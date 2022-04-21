香港特首唯一候選人被YouTube封殺 陸外交部：破壞選舉用心險惡

香港唯一特首候選人李家超的YouTube帳號，因美國政府的制裁令遭到封殺，對此，大陸外交部發言人汪文斌21日回應抨擊，美國有關公司甘當美國政府干涉別國內政的政治工具，這是完全錯誤的、無理的，我們對此堅決反對。

汪文斌說，這一行徑再次暴露了美方為政治目的，不惜破壞言論自由、資訊傳播自由和網路空間公平公正秩序的虛偽雙標，以及打著各種旗號干預香港事務、干擾破壞香港第六任行政長官選舉的險惡用心。

他指出，香港社會各界對外國勢力公然干預香港選舉的惡劣行徑予以一致譴責，要求美社交平台公司尊重香港特區行政長官選舉的公平公正，我們對此完全贊同，堅決支持。

汪文斌強調，我們正告美西方一些別有用心的勢力，立即停止插手香港事務、干涉中國內政。

他說，中方維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定的決心堅定不移，任何施壓、破壞伎倆都影響不了香港行政長官選舉的順利進行，都阻擋不了香港由亂及治的大勢。

香港將於5月8日舉行第六屆特首選舉，前政務司長李家超為唯一候選人，李家超競選辦主任譚耀宗昨日表示，李家超的YouTube頻道被停用。

譚耀宗說，收到Google通知被停止帳戶，指其涉嫌違反出口及制裁政策，並說相關帳戶無法還原。YouTube母公司Google回應表示，Google須遵守美國相關制裁的法律，並按照使用守則執行。

中國大陸制定香港國安法後，美國於2020年8月宣布，制裁11名損害香港自治的中港官員，李家超當時擔任香港的保安局長，在名單中排在第四位。