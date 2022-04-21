共軍4萬噸級兩棲攻擊艦「廣西艦」 首度曝光

解放軍海軍再新增一艘075型兩棲攻擊艦廣西艦。央視軍事21日報導，剛列裝不久的兩棲攻擊艦廣西艦開展基礎性訓練，這是廣西艦首次公開亮相。

央視報導稱，著眼未來兩棲作戰和遠海作戰需求，廣西艦在某海域持續開展航行組織、損害管制等科目。廣西艦（舷號32）與之前入列的海南艦（舷號31）相同，同屬075型兩棲攻擊艦。

新華社先前報導，2019年9月25日，解放軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行。2021年4月23日（中共海軍建軍節），海軍三型主戰艦艇—長征18號艇、大連艦、海南艦23日在海南三亞某軍港集中交接入列，海南艦即為首艘兩棲攻擊艦。

大陸自主研發的的075兩棲攻擊艦，艦艇長度一共有237公尺，排水量達到4萬噸，有「小航母」之稱，可搭載兩棲裝甲車、30架多型攻擊直升機、多艘氣墊船及坦克裝甲車，配有導彈、艦炮、電子戰等武器系統，近1千名海軍陸戰隊員。