快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍首秀由055艦發射專打航母的鷹擊21超高音速飛彈

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
共軍首度以影片展示最新型、專打航母的鷹擊21型超高音速飛彈，此飛彈由055型「大驅」上發射。解放軍海軍
共軍首度以影片展示最新型、專打航母的鷹擊21型超高音速飛彈，此飛彈由055型「大驅」上發射。解放軍海軍

台海局勢緊張，美國介入日深。中共海軍展示專打航母等大型船艦的鷹擊-21反艦飛彈。這部共軍首度公開的影片顯示，這款超高音速反艦飛彈是由最新型的055大型驅逐艦（軍迷稱大驅）發射。

解放軍海軍4月23日即將成立73周年，據「南華早報」和「海軍情報」網20日報導，鷹擊21的射程約在1000—1500公里之間，據信能對付整個航母打擊群。

社群媒體流傳的影片顯示，1枚看似鷹擊21的飛彈從055型驅逐艦上發射。055是目前解放軍最大（超過萬噸），也最先進的驅逐艦，有112個垂直發射單元，裝備防空、反飛彈，反艦和反潛武器。

軍事分析家說，解放軍展示這款武器，可能在於針對美台，進行戰略威懾。北京海軍分析家李傑說，為055型驅逐艦武裝鷹擊21，在於威懾可能會在兩岸爆發衝突介入的外國軍艦。

他指出，055型驅逐艦搭配鷹擊21在於發揮在「反介入與區域阻絕」（A2AD）功能，反制美國在亞太的霸權」，艦載鷹擊21飛彈能擊中航母打擊群中的任一艘軍艦。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明說，若是空射鷹擊21，戰鬥射程更可增為1500公里，在高超音速加持下，讓它更難被攔截。

飛彈 海軍 解放軍

延伸閱讀

中科院為制海雄二、三與增程彈 設計特種彈庫

華視誤報共軍襲台 藍委：若是中天已遭NCC停播、撤照

華視誤播共軍犯台挨轟 立委要求NCC查辦撤照

第六艘！共軍055型萬噸級驅逐艦「無錫艦」亮相

相關新聞

高官落馬！大陸前全國政協官員傅政華被決定逮捕

據最高人民檢察院官方微博21日消息，全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華涉嫌受賄、徇私枉法一案，由國家監察委員會調查終...

港人赴台因「涉陸」被否決？陸委會：九成假投資真移民

針對港人透過投資移民方式來台，陸委會副主委邱垂正21日指出，港人以投資移民申請定居的不許可理由，往往不是因為出生於中國大...

香港特首唯一候選人被YouTube封殺 陸外交部：破壞選舉用心險惡

香港唯一特首候選人李家超的YouTube帳號，因美國政府的制裁令遭到封殺，對此，大陸外交部發言人汪文斌21日回應抨擊，美...

共軍4萬噸級兩棲攻擊艦「廣西艦」 首度曝光

解放軍海軍再新增一艘075型兩棲攻擊艦廣西艦。央視軍事21日報導，剛列裝不久的兩棲攻擊艦廣西艦開展基礎性訓練，這是廣西艦...

陸委會：擬放寬港人來台就業定居 5月有望公布生效

陸委會副主委邱垂正21日表示，正擬放寬港人來台定居許可辦法，內政部暫定5月1號公布生效。

日首相向靖國神社供祭 陸外交部：嚴厲譴責並嚴正交涉

日本靖國神社自21日起舉行所謂的「春季大祭」，日本首相岸田文雄21日向靖國神社供奉祭品，另有部分國會議員前往參拜。對此，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。