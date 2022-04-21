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共軍首秀由055艦發射專打航母的鷹擊21超高音速飛彈
台海局勢緊張，美國介入日深。中共海軍展示專打航母等大型船艦的鷹擊-21反艦飛彈。這部共軍首度公開的影片顯示，這款超高音速反艦飛彈是由最新型的055大型驅逐艦（軍迷稱大驅）發射。
解放軍海軍4月23日即將成立73周年，據「南華早報」和「海軍情報」網20日報導，鷹擊21的射程約在1000—1500公里之間，據信能對付整個航母打擊群。
社群媒體流傳的影片顯示，1枚看似鷹擊21的飛彈從055型驅逐艦上發射。055是目前解放軍最大（超過萬噸），也最先進的驅逐艦，有112個垂直發射單元，裝備防空、反飛彈，反艦和反潛武器。
軍事分析家說，解放軍展示這款武器，可能在於針對美台，進行戰略威懾。北京海軍分析家李傑說，為055型驅逐艦武裝鷹擊21，在於威懾可能會在兩岸爆發衝突介入的外國軍艦。
他指出，055型驅逐艦搭配鷹擊21在於發揮在「反介入與區域阻絕」（A2AD）功能，反制美國在亞太的霸權」，艦載鷹擊21飛彈能擊中航母打擊群中的任一艘軍艦。
北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明說，若是空射鷹擊21，戰鬥射程更可增為1500公里，在高超音速加持下，讓它更難被攔截。
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