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博鰲亞洲論壇開幕 習近平提出全球安全倡議

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸國家主席習近平21日上午在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式上以視訊發表主旨演講。（央視截圖）
大陸國家主席習近平21日上午在博鰲亞洲論壇2022年年會開幕式上以視訊發表主旨演講。（央視截圖）

大陸國家主席習近平今早（21）在博鰲亞洲論壇上表示，世界各國乘坐在一條命運與共的大船上，要穿越驚濤駭浪，必須同舟共濟，企圖把誰扔下大海都是不可接受的。他說，為了促進世界安危與共，中方願提出全球安全倡議。

博鰲亞洲論壇2022年年會21日上午開幕，習近平發表「攜手迎接挑戰，合作開創未來」的視訊主旨演講，他提出全球安全倡議，包括：要堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同維護世界和平和安全；

堅持尊重各國主權、領土完整，不干涉別國內政，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度；

堅持遵守聯合國憲章宗旨和原則，摒棄冷戰思維，反對單邊主義，不搞集團政治和陣營對抗；

堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則，構建均衡、有效、可持續的安全架構，反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上；

堅持通過對話協商以和平方式解決國家間的分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力，不能搞雙重標準，反對濫用單邊制裁和長臂管轄；

堅持統籌維護傳統領域和非傳統領域安全，共同應對地區爭端和恐怖主義、氣候變化、網路安全、生物安全等全球性問題。

習近平說，國際社會發展到今天已經成為一部複雜精巧、有機一體的機器，拆掉一個零部件就會使整個機器運轉面臨嚴重困難，被拆的人會受損，拆的人也會受損。

習近平表示，要堅持真正的多邊主義，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。大國尤其要作出表率，帶頭講平等、講合作、講誠信、講法治，展現大國的樣子。

習近平說，要用對話合作取代零和博弈，用開放包容取代封閉排他，用交流互鑒取代唯我獨尊，這是亞洲應有的襟懷和氣度。國家無論大小強弱，無論域內域外，都應該為亞洲添彩而不添亂，都要共走和平發展大道，共謀合作共贏大計，共創團結進步的亞洲大家庭。

博鰲亞洲論壇年會於2020年停辦、2021年恢復舉辦以來，習近平連續第二年，透過視訊出席開幕式。本屆博鰲亞洲論壇2022年年會於20至22日召開，主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」。

受新冠疫情反覆加上地緣政治局勢等因素影響，博鰲亞洲論壇20日發布官方報告指出，2022年亞洲經濟仍將處於恢復進程之中，但增長幅度或有所收斂。報告未提出具體預估數字，但報告團隊成員、中國社科院學部委員張宇燕表示，估計今年亞洲經濟增長速度落在4.8%。低於國際貨幣基金（IMF）5.2%的預測值。

習近平 博鰲 疫情

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