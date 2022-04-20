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中美防長談台灣問題 魏鳳和：陸軍隊堅決維護領土完整

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
陸國防部長魏鳳和。圖取自陸國防部官網
陸國防部長魏鳳和。圖取自陸國防部官網

據陸國防部網站消息，國務委員兼國防部長魏鳳和20日「應約」同美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電話。魏鳳和表示，中美雙方要認真落實兩國元首共識，相互尊重、和平共處、避免對抗，美方要將「四不一無意」承諾落到實處。同時對台灣問題表明嚴正立場，並表示如果台灣問題處理不好，會給中美關係造成顛覆性影響。

魏鳳和提到，中方希望與美方建立健康穩定發展的大國關係，也必將捍衛國家利益和尊嚴，美國不應低估中國的決心和能力。中美兩軍要增進軍事互信，加強對話交流，管控風險危機，開展務實合作，確保兩軍關係正常穩定發展。

與此同時，魏鳳和針對台灣問題表明嚴正立場，強調台灣是中國不可分割的一部分，這是誰也無法改變的事實和現狀。他說，「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。」

據陸國防部通稿，奧斯汀表示，美方願推動落實兩國元首通話達成的重要共識，將本著坦誠開放的態度加強軍事領域交往合作。美國堅持一個中國政策。雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關係面臨的難題。

雙方還就海空安全問題、烏克蘭局勢等交換看法。中方要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中方抹黑栽贓、威脅施壓。

國防部 美國

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