黎智英、黃之鋒等人獲諾貝爾獎提名 李家超YouTube被封

根據《華盛頓郵報》4月19日發表的一篇專欄文章指出，5位先前遭到香港司法機構判刑的民主派人士獲得15位國際學者連署，向諾貝爾和平獎評委會提名為今年度的諾貝爾和平獎候選人。這5位被提名人為黎智英、黃之鋒、鄒幸彤、李卓人、何桂藍。

該文作者Josh Rogin指出：「這五人代表了數百甚至數千名香港人，他們在香港《港版國安法》頒布後首當其衝，當局濫用該法來壓制香港曾經活躍的公民社會，並壓制任何對香港或北京當局的批評。」

這份提名申請書已於今年1月31日的截止日期前提交，但直到現在才被公開。在這封致諾貝爾和平獎評委會的書信中，來自各國的學者們將香港民主活動人士與其他曾獲該獎的得獎者相比，如批評希特勒的奧西茨基（Carl von Ossietzky）、波蘭政治家華勒沙（Lech Walesa）和中國人權活動家劉曉波。

新法加強對言論的控制

2019年香港反修例運動過後，中國全國人大常委會於2020年通過《港版國安法》。該法不僅規定對定義寬泛的分裂、顛覆、恐怖主義和與外國組織勾結的行為給予嚴厲的法律懲罰，也將任何呼籲香港脫離中國的言論──無論書面或口頭──定調為犯罪。此法已多次被引用於強制關閉媒體機構、起訴民主活動人士，並收緊互聯網法規等措施。

此次連署提名諾貝爾和平獎的15位多國學者包括了美國漢學家黎安友、林培瑞、法律學者孔傑榮和中共中央黨校前教授蔡霞等人。其中，蔡霞也被中共視為異議份子，她過去在北京的中央黨校任教數十年，隨後被以「損害國家聲譽的言論」為由開除共產黨黨籍。她曾稱中共已是「政治僵屍」，也將中國領導人習近平稱為一個「黑幫老大」。

歐美譴責、制裁

香港當局憑借《港版國安法》的權力擴張引起西方擔憂，美國總統拜登去年7月曾指出，由於香港自由市場的條件惡化，香港作為亞洲主要金融中心之一的角色，可能進一步受到侵蝕。他也延長川普時期針對香港局勢的制裁措施，包括林鄭月娥在內的多名港府官員都受到制裁影響。

另外，歐洲議會也於今年初公布香港基本自由遭受侵害決議案表決結果，對於香港人權惡化強烈譴責。議員們更呼籲香港政府釋放所有政治犯，並撤銷對近年來被捕的所有和平抗議者的指控。

違反服務條款遭封

而隨著林鄭月娥任期將盡，香港特首選舉將於下個月登場。與過去五次特首選舉不同，本次選舉只有前保安局局長、現任政務司長李家超一人參選，他也是因反修例運動及《港區國安法》而成為美國制裁對象之一。競選期間李家超曾透過個人社群媒體專頁直播，不過他的YouTube頻道卻於昨日（4月19日）遭到終止。

據「香港01」報導，目前李家超的帳戶僅顯示：「這個帳戶因違反Google的《服務條款》而遭到終止。」該媒體引用YouTube的母公司Google回覆，稱僅為遵守相關的美國制裁法律，並根據其服務條款執行相關政策。李家超競選辦主任譚耀宗也確認了此消息，表示收到終止李家超帳戶的通知。對此，譚耀宗表示遺憾並認為做法毫無道理，但強調宣傳活動並不會受到影響。

（綜合報導）

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