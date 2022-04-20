YouTube關閉停用競選頻道 李家超：感失望但無影響

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港特首候選人李家超的YouTube競選頻道遭到關閉停用。（圖／取自中通社）
香港特首候選人李家超的YouTube競選頻道遭到關閉停用。（圖／取自中通社）

香港特首候選人李家超的YouTube競選頻道遭關閉停用，原因是違反美國制裁的相關政策。YouTube所屬的Google發言人表示，Google需遵守美國相關制裁的法律，按照使用守則執行，在檢視相關政策後，決定採取終止行動。

香港「星島日報」報導，譚耀宗指出，今早收到Google通知被停止帳戶，涉嫌違反出口及制裁政策，無法還原，對此感到遺憾，他批評「毫無道理」。但他強調，無法阻止將選舉及候選人的資訊傳播給社會，會繼續努力選舉工作。

他說，突然發現帳戶被停用，經過了解後，對方只簡單表示他們違反相關守則。

李家超則表示，「無理的制裁行為是霸凌，制裁是刻意施壓，企圖讓他有所猶豫」，但他堅信自己做的事情是正確的，不理會制裁。他雖對此感到失望，但強調不影響其選舉工程，也有不同管道講解施政理念，以及有不同方法接觸大眾，讓大眾認識他。

他提到，競選辦主席團和顧問團的成員有能力、有成就，使得他對參選工程更有信心，並感謝他們參與主席團和顧問團。他還提到，明天起將逐步放寬，已向他的團隊提出，在撰寫政綱時，也希望安排活動以接觸社區人士。

針對「香港國安法」實施，美國政府在2020年8月7日宣布，制裁11名損害香港自治的中港官員，而特首林鄭月娥及李家超在列，美國政府指出，這批官員損害香港的自治及香港人表達、集會的自由。

香港特首 美國

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