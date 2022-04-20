白宮憂「中索協議」 陸外交部反問美方：要控制島國？

中國大陸與索羅門簽署「安全合作框架協議」，引起美日紐澳高度關切，連日來成為大陸外交部記者會焦點。對此，大陸外交部發言人汪文斌4月20日在記者會上反問，「美國究竟是把島國視為獨立的主權國家，還是當做自己的附屬物？」

據環球網報導，汪文斌稱，北京與索羅門群島是在平等互利公開透明的基礎上進行安全合作，幫助索方維持社會秩序，應對自然災害，開展人道主義救助，不針對任何第三方，不取代所現有的雙、多邊安全合作機制，「我不明白這怎麼就對美方構成嚴重的風險？」

汪文斌還表示，按照美方的邏輯，美國應該要回答幾個問題，「是不是太平洋島國只能同美方開展安全合作，或者只能同包括美方在內的它的少數幾個盟友開展安全合作，是不是同其他國家進行安全合作就是威脅？美方究竟是把島國視為獨立的主權國家，還是當做自己的附屬物？是要與島國發展平等關係，還是尋求控制島國？」

美國白宮國家安全會議發言人華森（Adrienne Watson）4月19日指出：「（美日紐澳）4國代表官員也表達對索羅門群島與中國間合作框架協議，及對自由開放的印太地區所構成嚴重風險的憂心」。

索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）則表示，索國當局與北京簽署上述協議係在「睜大雙眼」的情況下，但他拒絕透露何時公布相關內容。

索羅門與中國大陸簽署安全合作框架協議已使美國高層注目，也使華府與北京對索國的外交角力更加白熱化，美國白宮4月18日表示，印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）和國務院亞太事務最高官員將前往索羅門群島訪問。