應勇任大陸全國人大憲法和法律委員會副主委 退居二線

大陸全國人大常委會第卅四次會議今天（4月20日）閉幕，通過應勇、陳潤兒、王建軍三名中共前省級黨委書記的後續人事安排，三人將履新大陸全國人大，其中最受矚目的被視為習近平人馬的應勇去向明確，將出任人大憲法和法律委員會副主任委員，證實退居二線。

據中國人大網消息，第十三屆全國人民代表大會常務委員會會議通過人大常委會任命名單，任命應勇為第十三屆全國人大憲法和法律委員會副主任委員，任命陳潤兒為第十三屆全國人大農業與農村委員會副主任委員，任命王建軍為第十三屆全國人大社會建設委員會副主任委員。

中共官媒新華社3月29日發布調整三省區「一把手」調整的消息，住建部部長王蒙徽接替應勇出任中共湖北省委書記，青海省長信長星接替王建軍出任中共青海省委書記，中央和國家機關工委分管日常工作的副書記梁言順接替陳潤兒出任中共寧夏回族自治區黨委書記。

其中，應勇曾在時任浙江省委書記習近平的手下工作。2007年12月，出任上海市高級人民法院黨組書記。後來歷任上海市委常委、組織部長、副市長、市長。新冠疫情後，武漢封城，2020年2月13日，應勇接替蔣超良出任中共湖北省委書記，被視為「救火隊」。2022年3月29日，因年齡年滿六十五歲，不再擔任湖北省委書記職務。