本土疫情嚴峻 習近平連兩年視訊出席博鰲年會

博鰲亞洲論壇2022年年會20日起在海南登場，大陸外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於21日，應邀以視訊方式出席年會開幕式，發表主旨演講。

這是新冠疫情爆發後，博鰲亞洲論壇年會於2020年停辦、2021年恢復舉辦以來，習近平連續第二年，僅透過視訊出席開幕式。

博鰲亞洲論壇年會一直被視為每年全國「兩會」召開後，中國大陸首個大型主場外交活動，自2012年起，除2017年由時任國務院副總理張高麗出席外，均由國務院總理李克強和習近平輪流線下出席年會。

以2018年、2019年分別由習近平、李克強出席年會開幕式時為例，台灣方面也均有由前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長率團的工商界代表赴陸與會，與出席的大陸領導人會面，並舉辦兩岸企業家圓桌會議。但博鰲年會2020年因疫暫停，2021年恢復舉辦後，大陸當局就打破了領導人線下出席的慣例，兩岸共同市場基金會也改以視訊方式部分出席，未率團前往。

據中新社報導，本屆博鰲亞洲論壇2022年年會將於20至22日召開，主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」，繼續採以線下為主、線上線下相結合的方式舉辦，邀請各國政商學媒等各界代表與會。