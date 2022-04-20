快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本土疫情嚴峻 習近平連兩年視訊出席博鰲年會

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
博鰲亞洲論壇2022年年會，於4月20至22日在海南博鰲鎮舉行。（中新社）
博鰲亞洲論壇2022年年會，於4月20至22日在海南博鰲鎮舉行。（中新社）

博鰲亞洲論壇2022年年會20日起在海南登場，大陸外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於21日，應邀以視訊方式出席年會開幕式，發表主旨演講。

這是新冠疫情爆發後，博鰲亞洲論壇年會於2020年停辦、2021年恢復舉辦以來，習近平連續第二年，僅透過視訊出席開幕式。

博鰲亞洲論壇年會一直被視為每年全國「兩會」召開後，中國大陸首個大型主場外交活動，自2012年起，除2017年由時任國務院副總理張高麗出席外，均由國務院總理李克強和習近平輪流線下出席年會。

以2018年、2019年分別由習近平、李克強出席年會開幕式時為例，台灣方面也均有由前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長率團的工商界代表赴陸與會，與出席的大陸領導人會面，並舉辦兩岸企業家圓桌會議。但博鰲年會2020年因疫暫停，2021年恢復舉辦後，大陸當局就打破了領導人線下出席的慣例，兩岸共同市場基金會也改以視訊方式部分出席，未率團前往。

據中新社報導，本屆博鰲亞洲論壇2022年年會將於20至22日召開，主題為「疫情與世界：共促全球發展，構建共同未來」，繼續採以線下為主、線上線下相結合的方式舉辦，邀請各國政商學媒等各界代表與會。

博鰲 習近平 疫情

延伸閱讀

「解封則亂、封城則死」？中國防疫政策始終跳脫不了的惡性循環

【專家之眼】俄烏戰爭：美中俄的距離與矛盾

紐時、經濟學人斥習近平「專制清零」中國上億人遭殃

習近平與沙國王儲通電話 獲恪守一中原則承諾

相關新聞

本土疫情嚴峻 習近平連兩年視訊出席博鰲年會

博鰲亞洲論壇2022年年會20日起在海南登場，大陸外交部發言人華春瑩宣布，國家主席習近平將於21日，應邀以視訊方式出席年...

陸副外長見俄大使 提共護利益

俄烏戰火未熄，大陸外交部副部長樂玉成十八日會見俄羅斯駐北京大使德尼索夫，樂玉成表示，不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往...

陸僑聯副主席：港特首選舉日後並非「一人模式」

本屆香港特首選舉只有李家超一名候選人成功入選，令人質疑日後香港特首選舉將採取「一人模式」，中國大陸全國僑聯副主席盧文瑞1...

陸委會拜會桃園市府 強化中央、地方撐香港

繼上周拜會台北市府後，陸委會19日赴桃園市府，強化中央地方在兩岸事務及協助港人的合作。據陸委會新聞稿指出，主委邱太三於1...

習近平主持深改委會議 強調貫徹「網路強國」

對於政府的數位化建設，中共總書記習近平19日召開中央全面深化改革委員會會議，強調要全面貫徹「網路強國」戰略，把數位技術廣...

港議員趙家賢遭咬耳案 被告判囚14年半

此名52歲的被告陳真被控於2019年11月3日，在太古城中心外非法傷害和襲擊共4人，因此受到陪審團裁定3項蓄意傷人罪及1項普通襲擊罪名成立。 「光復台灣」引起糾紛 其中，時任區議員趙家賢的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。