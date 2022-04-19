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陸委會拜會桃園市府 強化中央、地方撐香港

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會主委邱太三表示，地方政府也是協助中央推動兩岸關係良性互動的重要橋樑。陸委會提供
陸委會主委邱太三表示，地方政府也是協助中央推動兩岸關係良性互動的重要橋樑。陸委會提供

繼上周拜會台北市府後，陸委會19日赴桃園市府，強化中央地方在兩岸事務及協助港人的合作。據陸委會新聞稿指出，主委邱太三於19日赴桃園市政府拜會市長鄭文燦，後者應允會就相關事項共同合作。

陸委會指出，邱太三在拜會過程中，向鄭文燦說明政府兩岸政策，並就兩岸交流及在台港人關懷照顧等交換意見、聽取市府相關建議，以強化中央與地方政府的夥伴關係，凝聚兩岸事務共識。

邱太三表示，當前國際情勢複雜敏感、牽動台海情勢發展，但「和平」是最為重要的關鍵。他說，政府向來支持對等尊嚴、符合規範及不設政治前提的兩岸交流，地方政府也是協助中央推動兩岸關係良性互動的重要橋樑，兩岸進一步交流互動有助理解，應溝通對話、不應設置任何政治框架。

對於香港變局，邱太三說，政府除規劃推動「香港人道援助關懷專案」及成立「台港服務交流辦公室」外，並透過通盤檢討法規、強化行政措施等作為，協助香港新住民融入台灣生活。

據陸委會表示，此次拜會中，雙方也就協助台商回台投資、交流管理規範等進行意見交流，並與桃園市府就在台港人關注的就學、就業及投資等照顧服務建立聯繫窗口，期待提升對於在台港人之服務效能，讓港人順利落腳生根，成為適應台灣社會的新移民。

上周二（12日），陸委會拜會台北市政府時，由副主委邱垂正拜會台北市副市長蔡炳坤，就相同議題推進中央、地方的合作，時隔一周後，陸委會拜會地方政府層級，提高為由主委邱太三，率相關業務主管等，赴桃園市政府拜會市長鄭文燦。

陸委會近期陸續拜會地方政府，強化中央、地方對兩岸、香港事務的合作。報系資料照片
陸委會近期陸續拜會地方政府，強化中央、地方對兩岸、香港事務的合作。報系資料照片
陸委會主委邱太三於19日赴桃園市政府拜會市長鄭文燦。陸委會提供
陸委會主委邱太三於19日赴桃園市政府拜會市長鄭文燦。陸委會提供

陸委會 邱太三 桃園

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