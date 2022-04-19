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習近平主持深改委會議 強調貫徹「網路強國」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平。新華社
中共總書記習近平。新華社

對於政府的數位化建設，中共總書記習近平19日召開中央全面深化改革委員會會議，強調要全面貫徹「網路強國」戰略，把數位技術廣泛應用於政府管理服務，推動政府數位化、智能（智慧）化運作，為推進國家治理體系和治理能力現代化提供有力支撐。

據新華社報導，該會議上，審議通過了《關於加強數字（數位）政府建設的指導意見》、《關於進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見》、《關於建立健全領導幹部自然資源資產離任審計評價指標體系的意見》、《「十四五」時期完善金融支持創新體系工作方案》、《關於完善科技激勵機制的若干意見》。

習近平在會議上指出，要全面貫徹「網路強國」戰略，把數位技術廣泛應用於政府管理服務。他還說，要聚焦金融服務科技創新的弱項，完善金融支持創新體系，推動金融體系更好適應新時代科技創新需求。

習近平說，要營造有利於原創成果不斷湧現、科技成果有效轉化的創新生態，激勵廣大科技人員各展其能、各盡其才。

據新華社報導，該會議上，還有中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧、韓正等人出席。

習近平於2014年2月，首次提出要把中國大陸建設成「網路強國」的概念，並成立中共中央網絡（網路）安全和信息化領導小組，強調在互聯網發展下，小組將體現全面深化改革、加強頂層設計的意志，保障網路安全、維護國家利益的決心。此後，大陸當局採取的措施，包括大舉推進網路「清朗」行動，以及加大對互聯網平台企業的監管力度等。

習近平 中共

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